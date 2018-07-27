Alex Ferguson beyin kanamasından sonra ilk kez ortaya çıktı

Manchester United'ın eski menajeri Sir Alex Ferguson, mayıs ayında geçirdiği beyin kanaması sonucunda hastaneye kaldırılmış ve futbol dünyasını bu üzücü haberle sarsmıştı.

Kırmızı Şeytanlar olayın ardından hemen açıklama yapmış ve şu ifadelere yer vermişti:

“Sir Alex Ferguson beyin kanaması nedeniyle bugün acil olarak ameliyat edildi. Her şey yolunda gitti, ancak en uygun şekilde tedavi edilebilmesi için yoğun bakımda kalması gerekecek. Ailesi bu konunun gizli kalmasını istiyor.”

Hastaneye kaldırıldığında hayati tehlikesi olan deneyimli teknik adam, geçirdiği ameliyat sonrasında iyileşmeye başlamış ve istirahata çekilmişti. Skor'un haberine göre gün geçtikçe eski sağlığına kavuşan ve taburcu edilen efsanevi teknik adam Sir Ferguson, kameralar karşısına geçerek hastane çalışanlarına şükranlarını sundu. Ferguson, Salford Royal ve Alexandra hastanelerine özveri ile gösterdikleri ilgi için teşekkür etti.







