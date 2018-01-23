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Alexis Sanchez'den seks skandalı!

Bugünlerde Arsenal'dan Manchester United'a transfer olacağı konuşulan Alexis Sanchez'le ilgili The Sun gazetesi şok bir iddia ortaya attı.

Alexis Sanchez'den seks skandalı!
Şu sıralar Arsenal'dan Manchester United'a transfer olan, Alexis Sanchez'in 20 yaşındaki bir öğrenciye sevgilisinden habersiz seks teklifi yaptığı ortaya çıktı. Sanchez'in ahlaksız teklifte bulunduğu Paulina Sobierajska adındaki üniversite öğrencisi, The Sun'a verdiği röportajda skandalın perde arkasını anlattı.
 

EVİNE DAVET ETTİ


20 yaşındaki Sobierajska, Sanchez ile barda tanıştıklarını ve daha sonrasında Şilili futbolcunun kendisini evine davet ettiğini söyledi.

Sanchez'in evine gittiğinde ünlü futbolcunun striptiz yaptığını söyleyen Sobierajska, Şilili futbolcunun kendisine iltifatlar yağdırdığını belirtti. Şilili golcüyle birlikte geçirdikleri gecenin ardından daha sonra da buluştuklarını kaydeden 20 yaşındaki Paulina, yıldız futbolcunun daha sonrasında kendisine para karşılığında seks teklif ettiğini itiraf etti. Paulina, o zamana kadar Sanchez'i tanımadığını ve bir kız arkadaşının olduğundan da haberdar olmadığını söyledi.



Daha sonrasında Şililinin kız arkadaşıyla öpüşürken çekilmiş fotoğraflarını gören 20 yaşındaki Sobierajska, büyük bir şok geçirdiğini ve daha sonrasında ilişkisini bitirdiğini anlattı.

Sanchez'in kendisine oldukça romantik yaklaştığını söyleyen Sobierajska, Şilili futbolcunun her defasında kendisini çok beğendiğini söylediğini ifade etti. 

Sobierajska, Sanchez'in bir kız arkadaşı olduğunu kendisinden sakladığını ve işin en üzücü yanının ise bu olduğunu belirtti.








 


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