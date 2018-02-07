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Alexis Sanchez'e hapis cezası

İspanya'nın Barcelona takımında forma giydiği dönemde vergi kaçırdığını kabul eden Şilili futbolcu Alexis Sanchez, ertelemeli 16 ay hapis cezası aldı

Alexis Sanchez'e hapis cezası
İspanya basınında, kariyerini İngiltere'nin Manchester United takımında sürdüren 29 yaşındaki futbolcunun avukatlarının, suçlamalarla ilgili Savcılık ve Devlet Avukatlığı kurumuyla anlaştığı haberine yer verildi.


16 AY HAPİS CEZASI


Haberde, 2012 ve 2013'te imaj gelirlerinden yaklaşık 1 milyon avro vergi kaçırdığını kabul eden Sanchez'e, anlaşma gereği ertelemeli 16 ay hapis cezası verildiği bildirildi.

Sanchez'in iki yıl içinde benzer bir suç işlemediği takdirde cezaevine girmeyeceği ifade edildi.


1.5 MİLYON EURO ÖDEDİ


Ayrıca söz konusu dönemde kaçırılan verginin faiz de dahil edilerek yaklaşık 1,5 milyon euro olarak geri ödendiği
kaydedildi. 

Şilili futbolcunun temsilcisi Fernando Felicevich, sosyal medyadan yaptığı açıklamada cezanın adil olmadığını savunarak, İspanya'daki birçok futbolcu ve teknik direktör gibi gelecekte yaşayabilecekleri buna benzer adaletsiz durumlardan kaçınmak amacıyla savcılığın anlaşmasını kabul etmek zorunda kaldıklarını belirtti.


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