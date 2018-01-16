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Alexis Sanchez için şimdi de Chelsea devreye girdi

Alexis Sanchez transferinde her gün ilginç gelişmeler olmaya devam ediyor. Şilili forvet adeta kapışılamıyor. 

Alexis Sanchez için şimdi de Chelsea devreye girdi
Alexis Sanchez transferinde Manchester şehrinin iki takımı büyük mücadele içine girmişken son olarak City transferden çekilmişti. 
 

CONTE DE İSTİYOR


Wenger'in kadroda tutmak istediği ancak Şilili forvetin de ayrılmak ve şampiyonluk yaşayabileceği bir takıma gitmek istemesi Manchester United'ı harekete geçirmişti. 

Chelsea'nin İtalyan teknik direktörü Antonio Conte ise Sanchez'in Udinese'de oynadığı dönem kendisini de Juventus'u çalıştırdığını ve onu yakından takip edip Şilili oyuncuyu transfer etmek istediğini söyledi. 

İngiliz medyasından Sky Sports ise bu açıklamadan kısa bir süre sonra Chelsea'nin Sanchez ve Arsenal'e bir teklif yapacağını yazdı ancak haberde rakam belirtilmedi. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon toplamda çıktığı 22 maçta 8 gol 4 asistlik performans sergiledi. 


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