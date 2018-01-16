Alexis Sanchez için şimdi de Chelsea devreye girdi

CONTE DE İSTİYOR

Erdinç Şahin

transferindeşehrinin iki takımı büyük mücadele içine girmişken son olarak City transferden çekilmişti.'in kadroda tutmak istediği ancak Şilili forvetin de ayrılmak ve şampiyonluk yaşayabileceği bir takıma gitmek istemesi'ı harekete geçirmişti.'nin İtalyan teknik direktörüise'de oynadığı dönem kendisini de'u çalıştırdığını ve onu yakından takip edip Şilili oyuncuyu transfer etmek istediğini söyledi.bu açıklamadan kısa bir süre sonra'e bir teklif yapacağını yazdı ancak haberde rakam belirtilmedi. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon toplamda çıktığı 22 maçta 8 gol 4 asistlik performans sergiledi.