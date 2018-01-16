Alexis Sanchez için şimdi de Chelsea devreye girdi

Alexis Sanchez
transferinde Manchester
şehrinin iki takımı büyük mücadele içine girmişken son olarak City transferden çekilmişti.
CONTE DE İSTİYOR
Wenger
'in kadroda tutmak istediği ancak Şilili forvetin de ayrılmak ve şampiyonluk yaşayabileceği bir takıma gitmek istemesi Manchester United
'ı harekete geçirmişti.
Chelsea
'nin İtalyan teknik direktörü Antonio Conte
ise Sanchez'in Udinese
'de oynadığı dönem kendisini de Juventus
'u çalıştırdığını ve onu yakından takip edip Şilili oyuncuyu transfer etmek istediğini söyledi.
İngiliz medyasından Sky Sports ise
bu açıklamadan kısa bir süre sonra Chelsea'nin Sanchez ve Arsenal
'e bir teklif yapacağını yazdı ancak haberde rakam belirtilmedi. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon toplamda çıktığı 22 maçta 8 gol 4 asistlik performans sergiledi.
Erdinç Şahin