Alexis Sanchez imzayı atmadan formayla yakalandı!

ÜCRETİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Erdinç Şahin

Heyecanla beklenen transferde flaş gelişme…forması ile çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı.Anlaşmayı sonlandırmak içingidenortasında ‘tam takım’forması ile selfie çekerkenki görüntüsü sosyal medyanın en çok konuşulanlar arasında girdi. 29 yaşındaki oyuncuyla ilgili resmi açıklamanın bugün yapılması bekleniyor.Sanchez’in haftalık 500 bin Pound’luk müthiş bir sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.Öte yandan bu transferin diğer tarafında’ın yıldız ismi de Arsenal’e imza atmak üzere Londra’nın yolunu tuttu.