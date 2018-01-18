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Alexis Sanchez'in transferi an meselesi

Ara transfer döneminin ikinci büyük bombasını Manchester United patlatıyor. Barcelona'nın Philippe Coutinho'yu renklerine bağlamasının ardından Kırmızı Şeytanlar da Arsenal'dan Alexis Sanchez'i kadrosuna katmak üzere.

Alexis Sanchez'in transferi an meselesi
Arsenal'le olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Alexis Sanchez'in Manchester United'a transferi artık an meselesi.

Crystal Palace ile oynayacakları Premier Lig maçı öncesinde kameraların karşısına geçen Arsenal menajeri Arsene Wenger, Şilili oyuncunun takımdan ayrılma ihtimalini doğruladı.

Topçular'ın başında 21'inci yılını deviren Fransız menajer, Sanchez'in transferinin 24 ila 48 saat arasında bitmesi gerektiğini aksi takdirdeyse transferin gerçekleşmeyeceğini söyledi.
 

TAKASA OLUMLU BAKIYORUM


Wenger, Şilili golcüyle Henrikh Mkhitaryan'ın takası üzerine sorulan soruyaysa "Mkhitaryan'ı beğeniyorum. Dolayısıyla bu takasa olumlu bakıyorum." ifadelerini kullandı.

Henrikh Mkhitaryan'ın menajeri Mino Raiola ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Sanchez'in United'a yalnızca Mkhitaryan'ın satılması durumunda gidebileceğini söylemişti.


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