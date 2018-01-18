Alexis Sanchez'in transferi an meselesi

Arsenal
'le olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Alexis Sanchez
'in Manchester United
'a transferi artık an meselesi.
Crystal Palace
ile oynayacakları Premier Lig
maçı öncesinde kameraların karşısına geçen Arsenal menajeri Arsene Wenger
, Şilili oyuncunun takımdan ayrılma ihtimalini doğruladı.
Topçular'ın başında 21'inci yılını deviren Fransız menajer, Sanchez
'in transferinin 24 ila 48 saat arasında bitmesi gerektiğini aksi takdirdeyse transferin gerçekleşmeyeceğini söyledi.
TAKASA OLUMLU BAKIYORUM
Wenger, Şilili golcüyle Henrikh Mkhitaryan
'ın takası üzerine sorulan soruyaysa "Mkhitaryan'ı beğeniyorum. Dolayısıyla bu takasa olumlu bakıyorum.
" ifadelerini kullandı.
Henrikh Mkhitaryan'ın menajeri Mino Raiola
ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Sanchez'in United'a yalnızca Mkhitaryan'ın satılması durumunda gidebileceğini söylemişti.
Erdinç Şahin