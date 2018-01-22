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Alexis Sanchez-Mkhitaryan takası resmen açıklandı ( Alexis Sanchez kimdir?)

Beklenen transfer açıklandı! İngiliz devleri Manchester United ile Arsenal arasında Alexis Sanchez - Henrikh Mkhitaryan takası gerçekleşti

22 Ocak 2018, Pazartesi 22:44
Alexis Sanchez-Mkhitaryan takası resmen açıklandı ( Alexis Sanchez kimdir?)
Devre arasının en çok konuşulan transferinde mutlu son. İngiliz devlerini birbirine düşüren Alexis Sanchez'in yeni adresi Manchester United oldu. Bu anlaşma karşılığında Henrikh Mkhitaryan ise Arsenal'in yolunu tuttu.


MANU 20 MİLYON POUND DAHA ÖDEME YAPACAK


Her iki kulüp de açıklamasında maddi detaylara yer vermezken, Ada basınındaki haberlere göre United 20 milyon Pound daha ödeme yapacak.


ALEXIS SANCHEZ KİMDİR? 



 Alexis Sánchez, futbola 2003'te, Cobreloa'nın altyapısında başladı. 2005'te A takıma yükseldi. Burada bir sezon oynadıktan sonra Serie A ekiplerinden Udinese'ye transfer oldu.[10] Aynı sezon Colo-Colo'ya 150.000 $ karşılığında bir yıllığına kiralandı. Colo-Colo formasıyla ilk golünü 10 Ekim 2006'da, Copa Sudamericana maçında Liga Deportiva Alajuelense karşısında kaydetti.

15 Ağustos 2007'de Arjantin'in River Plate kulübüne kiralandı. 2008'de Arjantin Ligi kupasını kaldırdı. 22 Temmuz 2008'de millî takım arkadaşları Mauricio Isla ve Nicolás Corvetto ile birlikte Udinese'ye döndü. Tekniğiyle kısa zamanda taraftarların beğenisini kazanan Sánchez, 8 Şubat 2009'da Bologna karşısında son dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

Son zamanlarda birçok büyük takımın transfer listesinde olan Alexis, FC Barcelona'ya 26 milyon € karşılığında transfer olmuştur. Ayrıca Sánchez, Barcelona'da forma giyen ilk Şilili futbolcu unvanını kazanmıştır. 10 Temmuz 2014 tarihinde İngiliz kulübü Arsenal'e 35 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.


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