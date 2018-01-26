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Alexis Sanchez transferinde büyük şok!

Manchester United'ın Arsenal'dan transfer ettiği Alexis Sanchez ile ilgili İspanyol basını şok bir iddia ortaya attı. Buna göre Şilili yıldız doping testinden kaçmakla suçlanıyor.

Alexis Sanchez transferinde büyük şok!
Alexis Sanchez ile Henrikh Mkhitaryan'ın takası, ara transfer döneminin en çok ses getiren olaylarından biri olmuştu.

Mkhitaryan karşılığında Arsenal'dan Manchester United'a transfer olan Sanchez ile ilgiliyse bugün şok bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Şilili futbolcu, Topçular'dan Kırmızı Şeytanlar'a transferi esnasında UEFA yetkilileri tarafından uygulanan doping testinde yer alamadı.
 

ALEXİS'E CEZA GELEBİLİR


UEFA'nın "Whereabouts" adını verdiği kurallara göre Arsenal oyuncularına doping testi yapılırken United'a gideceği için antrenmanda olmayan ve dolayısıyla teste katılamayan Sanchez'in cezayla karşılaşabileceği konuşuluyor.

UEFA kurallarına göre herhangi bir takıma uygulanacak doping testi sırasında söz konusu takımın o an için kadrosunda bulunan tüm oyuncuların teste katılmaları gerekiyor.


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