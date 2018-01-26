Alexis Sanchez transferinde büyük şok!

ALEXİS'E CEZA GELEBİLİR

Erdinç Şahin

ile'ın takası, ara transfer döneminin en çok ses getiren olaylarından biri olmuştu.Mkhitaryan karşılığında'dan'a transfer olan Sanchez ile ilgiliyse bugün şok bir iddia ortaya atıldı.İspanyol basınında yer alan haberlere göre Şilili futbolcu,r'dan'a transferi esnasındayetkilileri tarafından uygulanan doping testinde yer alamadı.'nın "" adını verdiği kurallara göre Arsenal oyuncularına doping testi yapılırken United'a gideceği için antrenmanda olmayan ve dolayısıyla teste katılamayan Sanchez'in cezayla karşılaşabileceği konuşuluyor.UEFA kurallarına göre herhangi bir takıma uygulanacak doping testi sırasında söz konusu takımın o an için kadrosunda bulunan tüm oyuncuların teste katılmaları gerekiyor.