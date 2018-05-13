Aleyna Tilki: Annem duyarsa kızar

Şarkıcı Aleyna Tilki 1 hafta önce Beymen mağazısının Zorlu Center'daki şubesine gitti. 'Helmut Lang' marka, siyah fileli bir etek beğendi.





AMAN ANNEM DUYMASIN





Etiketine bakar bakmaz yanındaki arkadaşına dönüp şöyle dedi: Ayyy 3 bin liraymış. Alırsam annem kızar. Benzerini ucuza bulsam da alsam keşke.' Aleyna Tilki'nin annesi Havva Tilki kızını 'Kıyafete, ayakkabıya çok fazla para harcıyorsun' diye uyarmıştı.