Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

SON DAKİKA

Aleyna Tilki aşkı Amerika’da buldu

Dil eğitimi için Amerika’ya giden Aleyna Tilki, bir alışveriş merkezinde Amerikalı bir gençle öpüşürken görüntülendi

15 Ocak 2018, Pazartesi 09:15
Aleyna Tilki aşkı Amerika’da buldu
5 ay önce dil eğitimi için Amerika’ya giden, son dönemin yıldızı parlayan isimlerinden Aleyna Tilki, Kaliforniya’da bir alışveriş merkezinde böyle görüntülendi.



Erol Köse’nin kendi sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde genç şarkıcı, Amerikalı genci dudaklarından öpüyor.


'ŞİMDİ EMRAH KARADUMAN DÜŞÜNSÜN'


İddialara göre ikili, stüdyo çalışmaları sırasında tanıştı. Adının David olduğu öğrenilen genç gitar çalıyor.

Aleyna Tilki’nin Türkiye’deki sevgilisi Emrah Karaduman’la ayrıldığı da geçen hafta medyaya yansımıştı. Sosyal medyada bu durum 'Şimdi Emrah Karaduman düşünsün' yorumlarının yapılmasına neden oldu.


GEÇEN HAFTA ADI MUSTAFA MERT KOÇ'LA ANILMIŞTI


Öte yandan geçen hafta Aleyna Tilki'nin Mustafa Mert Koç'la aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. İkili Los Angeles'ta dondurma yerken görüntülenmişti. Ancak daha sonra aralarında aşk olmadığını sadece arkadaş olduklarını açıkladılar.

Aleyna Tilki ile Mustafa Mert Koç arasında Amerika'da ne oldu?Aleyna Tilki ile Mustafa Mert Koç arasında Amerika'da ne oldu?
Aleyna Tilki'nin Amerika'daki huzurlu eviAleyna Tilki'nin Amerika'daki huzurlu evi
Aleyna Tilki'nin anne ve babası boşandı (Aleyna'yı yıkan haber)Aleyna Tilki'nin anne ve babası boşandı (Aleyna'yı yıkan haber)
Havva Öztel kızları Aleyna Tilki ve Ayça Tilki için harekete geçtiHavva Öztel kızları Aleyna Tilki ve Ayça Tilki için harekete geçti
Gomis’ten Aleyna Tilki açıklaması: Şarkıyı çekinerek söylüyorumGomis’ten Aleyna Tilki açıklaması: Şarkıyı çekinerek söylüyorum


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Yeşim Salkım'ın kızı Gizem'in kınası yakıldı

Yeşim Salkım'ın kızı Gizem'in kınası yakıldı
Ajda Pekkan'ı hiç böyle görmediniz

Ajda Pekkan'ı hiç böyle görmediniz
Nursel Ergin, çocuklarıma şeker yediriyor!

Nursel Ergin, çocuklarıma şeker yediriyor!
Serhat Akın'dan 'Kadıköy Boğası' davası

Serhat Akın'dan 'Kadıköy Boğası' davası
Ufak Tefek Cinayetler'de sıcak anlar (Ufak Tefek Cinayetler fragman)

Ufak Tefek Cinayetler'de sıcak anlar (Ufak Tefek Cinayetler fragman)
Derda Uluğ'un içinden canavar çıktı

Derda Uluğ'un içinden canavar çıktı
Demet Akalın ve Hande Yener aynı yerde sahneye çıkacak

Demet Akalın ve Hande Yener aynı yerde sahneye çıkacak
Meryem Uzerli fotoğrafçı Lüey Nohut ile yakınlaştı

Meryem Uzerli fotoğrafçı Lüey Nohut ile yakınlaştı
Bahtiyar Ölmez dizisinin 10. yeni bölüm fragmanında neler oluyor?

Bahtiyar Ölmez dizisinin 10. yeni bölüm fragmanında neler oluyor?

Ünlülerin foyasını ortaya çıkartan Instagram fotoğrafları

Ünlülerin foyasını ortaya çıkartan Instagram fotoğrafları
İlhan Şeşen albümünde Cem Yılmaz sürprizi

İlhan Şeşen albümünde Cem Yılmaz sürprizi