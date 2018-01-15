Aleyna Tilki aşkı Amerika’da buldu



'ŞİMDİ EMRAH KARADUMAN DÜŞÜNSÜN'



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Elif Bayram

5 ay önce dil eğitimi için Amerika’ya giden, son dönemin yıldızı parlayan isimlerinden’da bir alışveriş merkezinde böyle görüntülendi.Erol Köse’nin kendi sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde genç şarkıcı, Amerikalı genci dudaklarından öpüyor.İddialara göre ikili, stüdyo çalışmaları sırasında tanıştı. Adının David olduğu öğrenilen genç gitar çalıyor.Aleyna Tilki’nin Türkiye’deki sevgilisiayrıldığı da geçen hafta medyaya yansımıştı. Sosyal medyada bu durum 'Şimdi Emrah Karaduman düşünsün' yorumlarının yapılmasına neden oldu.Öte yandan geçen haftaaşk yaşadığı ileri sürülmüştü. İkili Los Angeles'ta dondurma yerken görüntülenmişti. Ancak daha sonra aralarında aşk olmadığını sadece arkadaş olduklarını açıkladılar.