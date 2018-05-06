Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Aleyna Tilki'den büyük ayıp

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, THY uçağında unuttuğu gözlüğünün peşine düştü

06 Mayıs 2018, Pazar 12:02
Aleyna Tilki'den büyük ayıp
18 yaşındaki Aleyna Tilki "Uçakta gözlüğümü unuttum" diyerek THY ile bağlantıya geçti. Gözlüğün uçakta olmadığı yanıtını aldı. Bunun üzerine sinirlenip Twitter'dan şöyle yazdı: THY gözlüğümü ver. Uçakta koltuğumun yanında unuttuğuma eminim. Hiç boşuna yok demesin hostes ablalar."

Aleyna Tilki: Aptalca özgürümAleyna Tilki: Aptalca özgürüm

''ZEKA SEVİYEM 140''

Aleyna Tilki geçen günlerde "Annem ve babam 4 yaşımdayken zeka seviyemi ölçtürttü. Üstün zekalı çıktım. 7 yaşımdayken bir kez ölçüldü, yine 140 yani üstün zekalı çıktım" demişti.

Aleyna Tilki, "Üniversitede hangi bölümü tercih edeceksiniz?" sorusuna da şu cevabı vermişti: "Psikoloji okumaya karar verdim. Konservatuvara karşıyım, çünkü yaratıcılığı öldürüyor"



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Survivor eleme adayları kimler? 64. yeni bölüm fragmanı izle

Survivor eleme adayları kimler? 64. yeni bölüm fragmanı izle
Paris Hilton müstehcen fotoğraflarını çaldırdı

Paris Hilton müstehcen fotoğraflarını çaldırdı
Acun Ilıcalı: Her gün şükrediyorum

Acun Ilıcalı: Her gün şükrediyorum
Doğulu toplantısında Beren Saat yoktu!

Doğulu toplantısında Beren Saat yoktu!
Berk Suyabatmaz'dan Burcu Esmersoy'a 1.5 milyon liralık nikah hediyesi

Berk Suyabatmaz'dan Burcu Esmersoy'a 1.5 milyon liralık nikah hediyesi
Murat Boz'dan ayrılık acısına ferrai

Murat Boz'dan ayrılık acısına ferrai

Avlu 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ecem ölümle burun buruna...

Avlu 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ecem ölümle burun buruna...
Prens Harry’nin nişanlısı Meghan Markle’ın düğününde giyeceği gelinlik belli oldu

Prens Harry’nin nişanlısı Meghan Markle’ın düğününde giyeceği gelinlik belli oldu
Demet Evgar: Rezidansta yaşayıp 'özgürüm' mü diyorsun?

Demet Evgar: Rezidansta yaşayıp 'özgürüm' mü diyorsun?
Çukur 28. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yamaç ve Vartolu'dan meydan savaşı

Çukur 28. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yamaç ve Vartolu'dan meydan savaşı
Kylie Jenner'ın her paylaşımı bir milyon dolar değerinde

Kylie Jenner'ın her paylaşımı bir milyon dolar değerinde