Aleyna Tilki'den büyük ayıp

Büşra Kamış

18 yaşındaki"Uçakta gözlüğümü unuttum" diyerek THY ile bağlantıya geçti. Gözlüğün uçakta olmadığı yanıtını aldı. Bunun üzerine sinirlenip Twitter'dan şöyle yazdı: THY gözlüğümü ver. Uçakta koltuğumun yanında unuttuğuma eminim. Hiç boşuna yok demesin hostes ablalar."geçen günlerde "Annem ve babam 4 yaşımdayken zeka seviyemi ölçtürttü. Üstün zekalı çıktım. 7 yaşımdayken bir kez ölçüldü, yine 140 yani üstün zekalı çıktım" demişti., "Üniversitede hangi bölümü tercih edeceksiniz?" sorusuna da şu cevabı vermişti: "Psikoloji okumaya karar verdim. Konservatuvara karşıyım, çünkü yaratıcılığı öldürüyor"