Aleyna Tilki, doğum günü biletlerini satışa çıkardı



LOS ANGELES'TA DANS DERSLERİ ALIYOR



YENİ YAŞINA PARA KAZANARAK GİRECEK



REŞİT OLMADAN İÇKİLİ MEKANLARDA SAHNE ALDI

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Elif Bayram

Son günlerde gözlerden uzak kalmaya çalışan ve bir süredir Amerika'da eğitim gören18'inci yaşına girmeye hazırlanıyor.18. yaşa dev parti...doğum günü partisi önce Bostancı Gösteri Merkezi’nin yanındaki lunaparkta saat 15:00 itibariyle başlayacak. Eğlence daha sonra konserle devam edecek.Kendi doğum günü partisinde sahneye çıkacak olandev bir şova imza atmaya hazırlanıyor. Bir süredir Amerika’da bulunan genç şarkıcı, konser performansı için Los Angeles’ta dans dersleri almaya devam ediyor.Parti için yaklaşık 120 kişilik bir ekip çalışırken, organizasyonun biletlerisatışa sunuldu.reşit olmadan içkili mekanlarda sahne alması, yaşının ötesinde davranışlar sergilemesi, kendisinden hayli büyük sanatçılarla polemiklere girmesi ile sık sık gündeme gelmişti.