Aleyna Tilki, doğum günü biletlerini satışa çıkardı

Son günlerde gözlerden uzak kalmaya çalışan ve bir süredir Amerika'da eğitim gören Aleyna Tilki,
18'inci yaşına girmeye hazırlanıyor.
LOS ANGELES'TA DANS DERSLERİ ALIYOR
18. yaşa dev parti... Aleyna Tilki’nin
doğum günü partisi önce Bostancı Gösteri Merkezi’nin yanındaki lunaparkta saat 15:00 itibariyle başlayacak. Eğlence daha sonra konserle devam edecek.
Kendi doğum günü partisinde sahneye çıkacak olan Aleyna Tilki
dev bir şova imza atmaya hazırlanıyor. Bir süredir Amerika’da bulunan genç şarkıcı, konser performansı için Los Angeles’ta dans dersleri almaya devam ediyor.
YENİ YAŞINA PARA KAZANARAK GİRECEK
Parti için yaklaşık 120 kişilik bir ekip çalışırken, organizasyonun biletleri Biletix ve Bostancı Gösteri Merkezi’nde
satışa sunuldu.
Aleyna Tilki,
REŞİT OLMADAN İÇKİLİ MEKANLARDA SAHNE ALDI
reşit olmadan içkili mekanlarda sahne alması, yaşının ötesinde davranışlar sergilemesi, kendisinden hayli büyük sanatçılarla polemiklere girmesi ile sık sık gündeme gelmişti.
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