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Aleyna Tilki, doğum günü biletlerini satışa çıkardı

Aleyna Tilki, 18'inci yaşını 31 Mart Cumartesi günü Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleşecek partiyle kutlayacak

17 Şubat 2018, Cumartesi 15:07
Aleyna Tilki, doğum günü biletlerini satışa çıkardı
Son günlerde gözlerden uzak kalmaya çalışan ve bir süredir Amerika'da eğitim gören Aleyna Tilki, 18'inci yaşına girmeye hazırlanıyor. 


LOS ANGELES'TA DANS DERSLERİ ALIYOR


18. yaşa dev parti... Aleyna Tilki’nin doğum günü partisi önce Bostancı Gösteri Merkezi’nin yanındaki lunaparkta saat 15:00 itibariyle başlayacak. Eğlence daha sonra konserle devam edecek.

Kendi doğum günü partisinde sahneye çıkacak olan Aleyna Tilki dev bir şova imza atmaya hazırlanıyor. Bir süredir Amerika’da bulunan genç şarkıcı, konser performansı için Los Angeles’ta dans dersleri almaya devam ediyor.


YENİ YAŞINA PARA KAZANARAK GİRECEK


Parti için yaklaşık 120 kişilik bir ekip çalışırken, organizasyonun biletleri Biletix ve Bostancı Gösteri Merkezi’nde satışa sunuldu. 


REŞİT OLMADAN İÇKİLİ MEKANLARDA SAHNE ALDI


Aleyna Tilki, reşit olmadan içkili mekanlarda sahne alması, yaşının ötesinde davranışlar sergilemesi, kendisinden hayli büyük sanatçılarla polemiklere girmesi ile sık sık gündeme gelmişti.


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