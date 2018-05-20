Süper Lig'de 2017-2018 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. Son maçta Göztepe'yi deplasmanda 1-0 yenen Cim Bom, 21. kez şampiyonluk kupasını almaya hak kazandı.

Galatasaray'ın Fransız oyuncusu Gomis de 29 golle hem gol kralı oldu hem de ''Türkiye liglerinin bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncusu'' unvanını aldı.

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Gomis'in attığı her golden sonra çalınan 'Sen olsan bari' şarkısıyla taraftarın sevgisini kazanan Aleyna Tilki şampiyonluk kutlamasına katılacağını açıkladı.

Aleyna Tilki Twitter'dan "Koca bir sezon 'Sen olsan bari'yi marş yaptınız bana da klibi erteleyip gelmek düşer. Akşama beraberiz" mesajını paylaştı.

Galatasaray, bugün saat 19.05'te Türk Telekom Stadı'nda şampiyonluk kutlaması yapacak.

ALEYNA TİLKİ'NİN PAYLAŞIMI: