Aleyna Tilki, Gomis ile bir araya geldi

Süper Lig'de şampiyon olarak 21. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına Aleyna Tilki'de katıldı.

GOMİS GOL ATINCA ALEYNA'NIN ŞARKISI ÇALIYORDU

Sarı kırmızılı formayla bu sezon toplam 32 gol atan ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Gomis'in bu sezon içeride oynanan maçlarda attığı gollerin ardından Aleyna Tilki'nin parçası 'Sen olsan bari' çalınıyordu.

BÜYÜK BULUŞMA

Aleyna Tilki ile Gomis bu akşam şampiyonluk kutlamalarında bir araya geldi. Gomis ile fotoğraf çektiren Tilki, "Büyük buluşma... Gomisler ile beraberiz." notunu düşerek sosyal medya hesabından paylaştı.

SAHNE ALDI

Öte yandan Aleyna Tilki, kutlamalar için Türk Telekom Arena Stadına kurulan platformda sahne aldı.



