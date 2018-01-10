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Aleyna Tilki ile Mustafa Mert Koç arasında Amerika'da ne oldu?

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin sosyal medya fenomeni Mert Mustafa Koç'la aşk yaşadığı iddia ediliyordu

Aleyna Tilki ile Mustafa Mert Koç arasında Amerika'da ne oldu?
Aleyna Tilki, Kasım’da dil eğitimi için Amerika’ya gitmişti. Geçen hafta Los Angeles’ta sosyal medya fenomeni Mert Mustafa Koç ile görüntülendi. İkilinin aşk yaşadığı iddia edildi.


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Mert Mustafa Koç, yaptığı açıklamada sadece arkadaş olduklarını, karşılaşıp sohbet ettiklerini söyledi. Aleyna Tilki de iddiayı yalanladı.

Aleyna Tilki, Los Angeles'ta Mert Mustafa Koç dondurma yerken Türk hayranı tarafından fotoğraflanmıştı.



"YAKIŞIR YAKIŞIKLI OĞLUMA"

İkilinin sosyal medyada paylaşılan fotoğrafına Mustafa Mert Koç’un halasının yaptığı yorum da dikkat çekiciydi: “Yakışır yakışıklı oğluma!"



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