Aleyna Tilki ile Mustafa Mert Koç arasında Amerika'da ne oldu?

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Aleyna Tilki'nin sürpriz aşkı Mustafa Mert Koç mu?

Mustafa Mert Koç kimdir?

Aleyna Tilki’ye ‘maymun’ benzetmesi davalık oldu

İdil Janet Demiray

, Kasım’da dil eğitimi için Amerika’ya gitmişti. Geçen hafta Los Angeles’ta sosyal medya fenomeniile görüntülendi. İkilinin aşk yaşadığı iddia edildi.Mert Mustafa Koç, yaptığı açıklamada sadece arkadaş olduklarını, karşılaşıp sohbet ettiklerini söyledi. Aleyna Tilki de iddiayı yalanladı.Aleyna Tilki, Los Angeles'ta Mert Mustafa Koç dondurma yerken Türk hayranı tarafından fotoğraflanmıştı.İkilinin sosyal medyada paylaşılan fotoğrafına Mustafa Mert Koç’un halasının yaptığı yorum da dikkat çekiciydi: “Yakışır yakışıklı oğluma!"