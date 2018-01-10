Aleyna Tilki'nin Amerika'daki huzurlu evi

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Aleyna Tilki ile Mustafa Mert Koç arasında Amerika'da ne oldu?

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Elif Bayram

Dillere pelesenk olan şarkılarıyla geçen yıla damga vuranAmerika'daki yaşantısına dair detaylar ortaya çıkmaya başladı. Dil eğitimi için 2 ay önce Los Angeles'a giden genç popçu, okuluna yürüme mesafesinde 1 oda 1 salon büyüklüğünde bir ev kiralamıştı.Evin küçüklüğünden şikayetçi olangeçen günlerde İrvine bölgesinde yeni bir ev arayışına girdi. Saklambaç'ta yer alan habere göre; North Lake isimli göl kıyısında gönlüne göre bir villa bulan şarkıcı, hemen yeni evine taşındı. Haftalık kirası 2 bin 800 dolar (yaklaşık 10 bin 500 TL) olan 3 oda 1 salon villaya hayran kalan Aleyna, önceki gün yeni mahallesinden de Instagram'da paylaşım yaptı.Okula giderken çevredeki evlerin videosunu çeken Aleyna Tilki, bu sayede de yeni yuvasının dışarıdan nasıl göründüğü hakkında da ipucu verdi. Yaklaşık 3 ay daha ABD'de kalıp İngilizce'sini ilerletmeyi planlayan Aleyna Tilki, yeni evinin bulunduğu North Lake kıyısında da her sabah yürüyüş yapıyor. Sporunu Amerika'da da aksatmayan 17 yaşındaki Aleyna, göl kenarındaki yürüyüşlerde hem huzur bulup hem de formunu koruyor...Öte yandan Aleyna, geçen günlerde fırlatılan Falcon 9 roketini UFO sanmıştı. Şarkıcı, önceki gün de uzaylı gördüğüne dair paylaşım yaptı.