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Aleyna Tilki'nin Amerika'daki huzurlu evi

Dil eğitimi için ABD’ye giden Aleyna Tilki, evi için Kaliforniya’da sessiz bir bölge seçti. 17 yaşındaki şarkıcı, haftalığı 2 bin 500 dolarlık minik villasında bol bol müzik ve İngilizce çalışıyor

10 Ocak 2018, Çarşamba 11:40
Aleyna Tilki'nin Amerika'daki huzurlu evi
Dillere pelesenk olan şarkılarıyla geçen yıla damga vuran Aleyna Tilki'nin Amerika'daki yaşantısına dair detaylar ortaya çıkmaya başladı. Dil eğitimi için 2 ay önce Los Angeles'a giden genç popçu, okuluna yürüme mesafesinde 1 oda 1 salon büyüklüğünde bir ev kiralamıştı.


HAFTALIK 10 BİN TL...


Evin küçüklüğünden şikayetçi olan Aleyna Tilki, geçen günlerde İrvine bölgesinde yeni bir ev arayışına girdi. Saklambaç'ta yer alan habere göre; North Lake isimli göl kıyısında gönlüne göre bir villa bulan şarkıcı, hemen yeni evine taşındı. Haftalık kirası 2 bin 800 dolar (yaklaşık 10 bin 500 TL) olan 3 oda 1 salon villaya hayran kalan Aleyna, önceki gün yeni mahallesinden de Instagram'da paylaşım yaptı.


SPORU İHMAL ETMİYOR


Okula giderken çevredeki evlerin videosunu çeken Aleyna Tilki, bu sayede de yeni yuvasının dışarıdan nasıl göründüğü hakkında da ipucu verdi. Yaklaşık 3 ay daha ABD'de kalıp İngilizce'sini ilerletmeyi planlayan Aleyna Tilki, yeni evinin bulunduğu North Lake kıyısında da her sabah yürüyüş yapıyor. Sporunu Amerika'da da aksatmayan 17 yaşındaki Aleyna, göl kenarındaki yürüyüşlerde hem huzur bulup hem de formunu koruyor...

Öte yandan Aleyna, geçen günlerde fırlatılan Falcon 9 roketini UFO sanmıştı. Şarkıcı, önceki gün de uzaylı gördüğüne dair paylaşım yaptı.



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