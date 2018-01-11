Aleyna Tilki'nin anne ve babası boşandı (Aleyna'yı yıkan haber)

ALEYNA TİLKİ ASLEN NERELİ?

ALEYNA TİLKİ'NİN ANNESİ O SEN OLSAN BARİ'Yİ SÖYLERSE...

Aleyna Tilki'nin annesi 'O Sen Olsan Bari'yi söylerse...

Aleyna Tilki'nin Amerika'daki huzurlu evi

Ünlü isimlerin babaları (Aleyna Tilki'nin babası ilk kez görüntülendi)

Aleyna Tilki ile Mustafa Mert Koç arasında Amerika'da ne oldu?

Çiğdem Saltık

CNNTürk' ten Murat Aydın'ın haberine göre, Bugün Küçükçekmece Adliyesi'ne avukatları eşliğinde gelen, Aile Mahkemesi'ne boşanma dilekçesi verdi.Sundukları anlaşmalı boşanma dilekçesini mahkemeye veren çiftin kısa süre içinde duruşması görülerek boşandı., boşanma aşamasında ailesinin yanında yer almadı.Anlaşmalı olarak boşananve, adliyeyi birlikte terk etti.Çiftin boşanma kararını büyük bir gizlilik içinde aldıkları öğrenildi., Trabzon-Of doğumlu anne ve Rus göçmeni bir babanın kızı. Kendisini ''Konyalıyım ama Konya'da çok göçmenler var. Babam Rus göçmeni. Sesimi annemden, yeteneğimi babamdan almışım'' sözleriyle tanımlıyor.Havva Tilki'nin Ayça isminde bir küçük kızı daha var., kızının '' şarkısını söyleyince ''Kızına mı özendin?'' yorumları gelmişti.