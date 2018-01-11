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Aleyna Tilki'nin anne ve babası boşandı (Aleyna'yı yıkan haber)

Cevapsız Çınlama şarkısı ile kısa sürede şöhret basamaklarını tırmanan genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin anne ve babası tek celsede boşandı

11 Ocak 2018, Perşembe 10:03
Aleyna Tilki'nin anne ve babası boşandı (Aleyna'yı yıkan haber)
CNNTürk' ten Murat Aydın'ın haberine göre, Bugün Küçükçekmece Adliyesi'ne avukatları eşliğinde gelen Aleyna'nın annesi Havva Tilki ile babası Mehmet Tilki, Aile Mahkemesi'ne boşanma dilekçesi verdi.

Sundukları anlaşmalı boşanma dilekçesini mahkemeye veren çiftin kısa süre içinde duruşması görülerek boşandı.

Aleyna Tilki, boşanma aşamasında ailesinin yanında yer almadı.

Anlaşmalı olarak boşanan Havva Tilki ve Mehmet Tilki, adliyeyi birlikte terk etti.

Çiftin boşanma kararını büyük bir gizlilik içinde aldıkları öğrenildi.

ALEYNA TİLKİ ASLEN NERELİ?

Aleyna Tilki, Trabzon-Of doğumlu anne ve Rus göçmeni bir babanın kızı. Kendisini ''Konyalıyım ama Konya'da çok göçmenler var. Babam Rus göçmeni. Sesimi annemden, yeteneğimi babamdan almışım'' sözleriyle tanımlıyor.

Havva Tilki'nin Ayça isminde bir küçük kızı daha var.

ALEYNA TİLKİ'NİN ANNESİ O SEN OLSAN BARİ'Yİ SÖYLERSE...

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Tilki, kızının 'O Sen Olsan Bari' şarkısını söyleyince ''Kızına mı özendin?'' yorumları gelmişti.



Aleyna Tilki'nin annesi 'O Sen Olsan Bari'yi söylerse...Aleyna Tilki'nin annesi 'O Sen Olsan Bari'yi söylerse...

Aleyna Tilki'nin Amerika'daki huzurlu eviAleyna Tilki'nin Amerika'daki huzurlu evi

Ünlü isimlerin babaları (Aleyna Tilki'nin babası ilk kez görüntülendi)Ünlü isimlerin babaları (Aleyna Tilki'nin babası ilk kez görüntülendi)

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