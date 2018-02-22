Aleyna Tilki'nin bu fotoğrafı hayranlarını ikiye böldü

YORUMA KAPATTI



"BENİ CANLI GÖREN HALÜSİNASYON SANIYOR"

Fotograflarımda da o kadar güzelim ki demek kiii gerçek olduguna inanamıyorlar. bir tane filtre yokkk fotomda çatlayın. :D.

Ki fotoğraflarda olduğumdan çok daha kötü çıkarım. Ona shop diyorsanız... Zaten canlıda gören de halüsinasyon sanıyor beni. Alıştım"

cevabını verdi.

Aleyna Tilki, doğum günü biletlerini satışa çıkardı

Aleyna Tilki Ümit Kantarcılar ile aşk mı yaşıyor? (Ümit Kantarcılar kimdir?)

Aleyna Tilki'ye 13 yaşında rakip Alper Erözer (Alp Erözer kimdir?)

Gizem Yetil

1,75 boyundaki genç şarkıcı Aleyna Tilki, paylaştığı fotoğrafla şok etkisi yarattı.Bacaklarının uzunluğu ve inceliği dikkat çeken şarkıcının fotoğrafı kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.Kimisi fotoğrafın, 'çekim açısından' öyle olduğunu söylerken kimisi de, 'fotoşop' dedi.Tilki daha sonra bu fotoğrafını yoruma kapatarak, "Yorumdan tel kitleniyor. Bi yavaş ya." notunu düştü.Aleyna Tilki, bu fotoğrafına 'fotoşop' diye yorum yapanlara, "