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Aleyna Tilki'nin bu fotoğrafı hayranlarını ikiye böldü

Dil eğitimi için Amerika'da bulunan Aleyna Tilki, Malibu sahiline gitti. Oradan bir fotoğraf paylaşan Aleyna Tilki adeta, 'yok artık' dedirtti

23 Şubat 2018, Cuma 00:05
Aleyna Tilki'nin bu fotoğrafı hayranlarını ikiye böldü
Posta.com.tr

1,75 boyundaki genç şarkıcı Aleyna Tilki, paylaştığı fotoğrafla şok etkisi yarattı. 

Bacaklarının uzunluğu ve inceliği dikkat çeken şarkıcının fotoğrafı kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.



 

YORUMA KAPATTI


Kimisi fotoğrafın, 'çekim açısından' öyle olduğunu söylerken kimisi de, 'fotoşop' dedi. 

Tilki daha sonra bu fotoğrafını yoruma kapatarak, "Yorumdan tel kitleniyor. Bi yavaş ya." notunu düştü.


"BENİ CANLI GÖREN HALÜSİNASYON SANIYOR"

Aleyna Tilki, bu fotoğrafına 'fotoşop' diye yorum yapanlara, "Fotograflarımda da o kadar güzelim ki demek kiii gerçek olduguna inanamıyorlar. bir tane filtre yokkk fotomda çatlayın. :D. Ki fotoğraflarda olduğumdan çok daha kötü çıkarım. Ona shop diyorsanız... Zaten canlıda gören de halüsinasyon sanıyor beni. Alıştım" cevabını verdi. 


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