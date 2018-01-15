Aleyna Tilki'nin olduğu iddia edilen fotoğraflar Nerve filminden altıntı çıktı

Bugün Aleyna Tilki,
hakkında 'Kaliforniya
’da bir alışveriş merkezinde böyle görüntülendi' şeklinde haberler çıktı ve aşağıdaki fotoğraf sosyal medyada 'Aleyna dudak dudağa' başlığı altında hızla yayıldı.
HER SARIŞIN ALEYNA DEĞİL!
Aleyna Tilki'nin olduğu iddia edilen ve sosyal medyada yayılan bu fotoğrafın Nerve filminden alıntı olduğu ortaya çıktı. Fotoğraftaki kız Aleyna Tilki değil Emma Roberts
ve öptüğü kişi de Dave Franco.
GEÇEN HAFTA ADI MUSTAFA MERT KOÇ'LA ANILMIŞTI
Aleyna Tilki’nin Türkiye’deki sevgilisi Emrah Karaduman’la
ayrıldığı da geçen hafta medyaya yansımıştı. Öte yandan geçen hafta Aleyna Tilki'nin Mustafa Mert Koç'la
aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. İkili Los Angeles'ta dondurma yerken görüntülenmişti. Ancak daha sonra aralarında aşk olmadığını sadece arkadaş olduklarını açıkladılar.
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Elif Bayram