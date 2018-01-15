Aleyna Tilki'nin olduğu iddia edilen fotoğraflar Nerve filminden altıntı çıktı



HER SARIŞIN ALEYNA DEĞİL!



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Elif Bayram

Bugünhakkında’da bir alışveriş merkezinde böyle görüntülendi' şeklinde haberler çıktı ve aşağıdaki fotoğraf sosyal medyada 'Aleyna dudak dudağa' başlığı altında hızla yayıldı.Aleyna Tilki'nin olduğu iddia edilen ve sosyal medyada yayılan bu fotoğrafın Nerve filminden alıntı olduğu ortaya çıktı. Fotoğraftaki kız Aleyna Tilki değilve öptüğü kişi deAleyna Tilki’nin Türkiye’deki sevgilisiayrıldığı da geçen hafta medyaya yansımıştı. Öte yandan geçen haftaaşk yaşadığı ileri sürülmüştü. İkili Los Angeles'ta dondurma yerken görüntülenmişti. Ancak daha sonra aralarında aşk olmadığını sadece arkadaş olduklarını açıkladılar.