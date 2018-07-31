Aleyna Tilki o haberlere ateş püskürdü
Aleyna Tilki hakkında çıkan Türkiye'de tatil mi yapılır? haberlere instagram hesabından cevap verdi. Aleyna Tilki, "Yalan habere hayır, ağzımdan çıkmayan cümlelerle haber olmak çok sıkıcı" diyerek tepki gösterdi
Asmalımescit'te bir eğlence kulübünden çıkarken yaptığı açıklamada "Türkiye'de tatil mi yapılır?" sözüyle topa tutulan Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından çıkan haberlere tepki gösterdi.
Aleyna Tilki, "Ağzımdan çıkmayan cümlelerle haber olmak çok sıkıcı" dedi.
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İşte Aleyna Tilki'nin çıkan haberlere tepkisi:
"YALAN HABERE HAYIR"
''Zaman zaman yanlış haberler olabileceğini anlıyorum. Ama yalan habere hayır.
Ağzımdan çıkmayan cümlelerle haber olmak çok sıkıcı.
Tatil yapamadığım için kendimi yorgun ve yaşlı hissettiğimi söyledim ama ne yurt dışında tatil yapacağımı söyledim ne de Türkiye de tatil mi yapılır? dedim...
Gerçi insanlar her şeyin farkında ve benim ne söyleyip söyleyemeyeceğimi, yapıp yapmayacağımı biliyorlar artık...
Ha merak eden vardır belki fikrimi söyleyeyim. Türkiye'de on numara tatil yapılır. Zaman bulup yapanlara da çok özeniyorum..."