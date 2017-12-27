Aleyna Tilki, O Ses Türkiye'de



ALEYNA VE ŞEYMA'NIN DANSI

Şeyma Subaşı'yı şaşırtan rakam

Şeyma Subaşı: Komplo kuranlara ne yaptım diye sormak isterdim

Tulu Darıcan

çekimden bazı anları Instagram hesabından paylaşıyor.. Sosyal medyada yayılan görüntüler büyük ilgi görüyor. Programa komedyenile teknik direktör, oyuncuile Yıldız Tilbe'nin düetleri damga vurdu.Beşiktaş'ın yıldız golcüsüda O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı için sahneye çıkarak şarkı söyledi.Beşiktaşlı taraftarlar golcü oyuncunun sahnedeki performansını merak etmeye başladı.O Ses Türkiye’de Acun Ilıcalı, genç şarkıcı Aleyna Tilki’nin de yılbaşı gecesi yer alacağını duyurmuştu. Ardından Aleyna'nın, 'Sen Olsan Bari' şarkısını seslendirdiği görüntüleri sızdı.Görüntülerde Aleyna şarkısını söylerken Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma'nın dans ettiği de görülüyor.