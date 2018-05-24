Aleyna Tilki set çalışanlarını ağlattı!

Katıldığı ses yarışması ile adını duyuran ve geçtiğimiz aylarda 18 yaşına basan Aleyna Tilki, kendi klibi için yönetmen koltuğuna oturdu. Tilki, klip çekimleri sırasında çalışanları adeta canından bezdirdi.

ALEYNA TİLKİ’NİN TUTARSIZLIĞI PES DEDİRTİ!

Aleyna Tilki’nin klip çekimi boyunca istediği her şeyden kısa süre sonra vazgeçtiğini iddia edildi. İddiaya göre, klip hazırlıklarından önce önce makyaj ekibine “Pembe tonlarda makyaj istiyorum ona göre malzeme getirin” diyen Aleyna Tilki, çekim günü bu isteğinden vazgeçti. Öte yandan Tilki’nin kuaföre de büyük stres yaşattığı ortaya çıktı. Önce saçlarının kısa kesilmesini isteyen şarkıcı ardından bu isteğinden vazgeçti. Aleyna Tilki’nin bitmek bilmeyen tutarsız istekleri set çalışanlarını isyan ettirirken bazılarının sinirden ağladığı öğrenildi.

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