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Aleyna Tilki’ye ‘maymun’ benzetmesi davalık oldu

Bir şarkıcının da menajerliğini yapan organizatör Mustafa Kadir B. (34), geçen yıl kasım ayında sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden şarkıcı Aleyna Tilki’nin fotoğrafının bulunduğu bir sayfada “Alt kısımda olan şenpazelere sanatçı diyen develer” şeklinde yorum yaptı

01 Ocak 2018, Pazartesi 16:22
Aleyna Tilki’ye ‘maymun’ benzetmesi davalık oldu
Mustafa Kadir B., aynı sayfada genç şarkıcının fotoğrafının yanına maymun fotoğrafı koyarak paylaşımda bulundu.
 

‘SİNİRLİ ANIMDA YAPTIM’


Aleyna Tilki’nin şikâyeti üzerine Mustafa Kadir B. hakkında soruşturma başlatıldı.

İfadesinde suçlamayı kabul eden organizatör B.’nin, “Sinirli anımda yaptığım bir şeydi. Bizim çocuklarımız televizyon izliyor. Giyim tarzını da beğenmiyordum. Bir kız çocuğunun insanların karşısına böyle çıkması hoşuma gitmiyordu. Zoruma gitmişti. O anki şeyle öyle bir şey yapmıştım. İsim zikretmemiştim” dediği öğrenildi.

“Hakaret” suçunun uzlaşma kapsamında kalması nedeniyle tarafların dosyası uzlaşma bürosuna gönderildi. Soruşturma dosyasına bir uzlaştırmacı da belirlendi. Ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafa Kadir B. Hakkında suçu işlediğine dair kamu davası açılmasını gerektirir yeterli delilin bulunduğunu belirterek “sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret” suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.



Habertürk
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