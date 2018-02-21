Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio yola çıkmaya hazır!

Adem Özdoğan

Bir asırlık İtalyan otomotiv üreticisi, 1986 yılındagrubuna dahil olduktan sonra birbirini izleyen birçok kullanışlı yeni modelle piyasada kendine sağlam bir yer edindi. İtalyan marka geçtiğimiz günlerde yenilenen amiral gemisiSUV modelini duyurdu. Almanya’da bulunan Nürburgring yarış pistindeki test turunu sadece 7.7 dakikada tamamlayan Stelvio Quadrifoglio, kendi rekorunu 51.7 saniye ile geçti.Stelvio Quadrifoglio için piyasada(77.200 dolar),(70.000 dolar) ve(80.000 dolar) dışında hali hazırda pek fazla rakip yok diyebiliriz. Ancak önümüzdeki aylarda piyasaya çıkacak olanveile dengeler değişebilir.Yüksek performansa sahip olan SUV, 2.9 litrelik twinturbo motoru ilegüç ve 443 lb-ft tork üretiyor. Maksimumhız limitine sahip ve 0-100 km/s hıza 4 saniyeden daha kısa sürede ulaşıyor. Standart olarak dört tekerlekten çekişli (AWD) ile gelecek olan Quadrifoglio, 19 inçlik 235 / 55R19 lastikler ve karbon seramik frenler ile donatılmış.Son yıllarda tüm dünyada ve ülkemizde de revaçta olan SUV araçlar için pek çok marka ve model seçeneği mevcut. Bunlardan en popüler olanları isevegibi Alman markaları. Ancak bu markalara alternatif arıyorsanızveiyi birer seçim olabilir.