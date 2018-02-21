Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio yola çıkmaya hazır!

Bir asırlık İtalyan otomotiv üreticisi Alfa Romeo
, 1986 yılında Fiat Chrysler
grubuna dahil olduktan sonra birbirini izleyen birçok kullanışlı yeni modelle piyasada kendine sağlam bir yer edindi. İtalyan marka geçtiğimiz günlerde yenilenen amiral gemisi Stelvio Quadrifoglio
SUV modelini duyurdu. Almanya’da bulunan Nürburgring yarış pistindeki test turunu sadece 7.7 dakikada tamamlayan Stelvio Quadrifoglio, kendi rekorunu 51.7 saniye ile geçti.
Stelvio Quadrifoglio için piyasada Porsche Macan Turbo
(77.200 dolar), Mercedes-AMG GLC63
(70.000 dolar) ve GLC 63 S Coupe
(80.000 dolar) dışında hali hazırda pek fazla rakip yok diyebiliriz. Ancak önümüzdeki aylarda piyasaya çıkacak olan BMW X3M
ve Jaguar F-Pace SVR
ile dengeler değişebilir.
Yüksek performansa sahip olan SUV, 2.9 litrelik twinturbo motoru ile 505 beygir
güç ve 443 lb-ft tork üretiyor. Maksimum 285 km/s
hız limitine sahip ve 0-100 km/s hıza 4 saniyeden daha kısa sürede ulaşıyor. Standart olarak dört tekerlekten çekişli (AWD) ile gelecek olan Quadrifoglio, 19 inçlik 235 / 55R19 lastikler ve karbon seramik frenler ile donatılmış.
Son yıllarda tüm dünyada ve ülkemizde de revaçta olan SUV araçlar için pek çok marka ve model seçeneği mevcut. Bunlardan en popüler olanları ise BMW
, Mercedes-Benz
ve Audi
gibi Alman markaları. Ancak bu markalara alternatif arıyorsanız Volvo
, Jaguar
ve Alfa Romeo
iyi birer seçim olabilir.
Adem Özdoğan