Algo Dijital ile 1 milyondan fazla çocuk geleceğin alfabesini öğrenecek

Tasarım, çocukların ileride kendi oyunlarını yazmalarına imkan sağlayacak şekilde kurgulandı



Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı hakkında

Nazlı Erdol

), çocuklarımıza geleceğin alfabesini öğretiyor. Algo Dijital platformu dijital dünyayı öğretirken çocuklarımız gelişen teknolojilere uzaktan bakmayacak.de ilk defadüzeyinde Google.org ile gerçekleştirilen işbirliği sayesinde 1 milyon çocuğumuzyakalayacak. Kodlamanın temelinde yatan algoritmik düşünme ve sorun çözme becerisini çocuklarda geliştirmek, neden sonuç ilişkilerini daha iyi kurabilmelerini sağlamak için geliştirilen Algo Dijital platformunun ve ‘oyununun tasarımıa ait.I-AM iyi kurgulanmış bir tasarım stratejisiyle başladığı projede, ana karakter ve yan karakterlerin illüstrasyonları, animasyonları, oyun içerisinde etkileşimli olan tüm objelerin oluşturulması dahil olmak üzere oyunun tüm tasarımını üstlendi. Blok tabanlı kodlama sisteminin kullanıldığı oyunun genel mekaniğini kurgularken uzun vadeli hedefleri de gözeterek modüler bir oyun geliştirdi. Bu sayede, oyunun ileri seviyelerinde çocukların kendi oyunlarını yazabilmesine ve paylaşabilmesine olanak sağlamayı hedefledi.ile’un birlikte hayata geçirdiği Algo Dijital bir web portalından fazlası. Çocuklar algodijital.com sitesinde ücretsiz olarak dijital dünyada buldukları bilgileri eğlenceli bir oyunla öğrenirken TEGV’in etkinlik noktalarındaki bilişim odalarında farklı oyunlar ile dijital dünyayı doğru şekilde anlayabilecekler. Dijital okuryazarlığı, blok temelli kodlamayı ve algoritmik düşünceyi dünya standartlarında öğretecek olan proje, çocukları bilimsel anlamda da geliştirecek. Çocuklarımızı 21. yüzyılın bilgi, beceri ve yetkinlikleri ile zenginleştirecek olan Algo Dijital, öğrenen ve keşfeden nesiller yetiştirmeyi hedefliyor.Çocukların temel dijital becerilerini henüz ilköğretim çağında kazanması, hızlı bir dinamikle gerçekleşen Dördüncü Sanayi Devrimi’ni yakalayacak yeni bir neslin yetişmesini sağlayacak. 6-14 yaş aralığındaki çocuklar, karmaşık problemlerde sonuca ulaşmak için atılacak adımları eğlenceli oyunlar veweb portalı sayesinde adım adım planlayabilecek.gönüllüleri ise projenin eğitimlerini alarak çocukların gelişimine katkı sağlayacak. Bütünnoktalarında uygulanacak projenin üç yılda 2000’den fazla gönüllüye de ulaşması hedefleniyor.EGV ve Google.org işbirliği ile hayata geçen Algo Dijital sayesinde çocuklar, yeni ve eğlenceli bir eğitim etkinliği ile geleceğin ve bugünün dünyasına daha donanımlı hazırlanıyorlar. İşte bu ölçekte Türkiye’nin kazanımı ise daha da büyük olacak:dünyada kendine güvenen, gelişen teknolojilere hakim, sadece kullanıcı değil, üretici olmayı da başarmış yeni bir nesil!, ilköğretim çağındaki çocuklarımızın, daha güzel bir çocukluk yaşamaları ve yarınlara umutla bakmaları için, okul içi ve dışı saatlerde çok yönlü bir eğitim desteği almalarını ve çağdaş eğitim olanaklarından faydalanmalarını amaçlıyor. Türkiye genelinde, 31 yerleşik ilde 10 Eğitim Parkı, 38 Öğrenim Birimi ve 24 Ateşböceği (mobil öğrenim birimi) ile çocuklarımıza eğitim desteği hizmeti sürdürüyor. Kuruluşundan bu yana 2 buçuk milyon çocuğumuza verdiği nitelikli eğitim desteğini on binlerce gönüllüsü ile gerçekleştiriyor. Eğitimde özgün modeli ile ulusal ve uluslararası işbirlikleri bulunan TEGV, 2007 yılında Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzaladı.