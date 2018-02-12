Ali Ağaoğlu'nun oğlu Alican evlendi

Ağaoğlu Holding’in patronu Ali Ağaoğlu ile eşi Semra Ağaoğlu’nun oğulları Alican 2 yıldır aşk yaşadığı Miray İskilipli ile aile arasında yapılan sade bir nikah töreniyle evlendi. DOĞUM HEDİYESİ HAZIR Miray Ağaoğlu 7.5 aylık hamile. Çiftin ‘Alin’ adını verecekleri kızları yakında dünyaya gelecek. Ali Ağaoğlu’nun doğum hediyesi hazır. Torununa Maslak 1453’den 280 metrekarelik lüks daire hediye edecek. Ali Ağaoğlu eşi Semra, oğlu Alican ve kızı Sena Ağaoğlu... Miray İskilipli... Ali Ağaoğlu üniversiteye hibe etmişti! Gerçeği öğrenince şok oldu Ali Ağaoğlu'nun Marilyn'i Duygu Su Gülpınar Ünlü isimlerin aşçısı Melek Canikli: Ali Ağaoğlu ekmek yemezdi