Ali Ağaoğlu'nun oğlu Alican evlendi

DOĞUM HEDİYESİ HAZIR

Ali Ağaoğlu üniversiteye hibe etmişti! Gerçeği öğrenince şok oldu

Ali Ağaoğlu'nun Marilyn'i Duygu Su Gülpınar

Ünlü isimlerin aşçısı Melek Canikli: Ali Ağaoğlu ekmek yemezdi

Elif Bayram

Ağaoğlu Holding’in patronuoğulları2 yıldır aşk yaşadığı Miray İskilipli ile aile arasında yapılan sade bir nikah töreniyle evlendi.7.5 aylık hamile. Çiftin ‘Alin’ adını verecekleri kızları yakında dünyaya gelecek. Ali Ağaoğlu’nun doğum hediyesi hazır. Torununa Maslak 1453’den 280 metrekarelik lüks daire hediye edecek.