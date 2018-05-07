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Ali Ağaoğlu'nun sevgilisi Duygu'nun dövmesi!

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Ali Ağaoğlu'nun sevgilisi Duygu Su Gülpınar sırtındaki ilginç dövmeyi paylaştı

Ali Ağaoğlu'nun sevgilisi Duygu'nun dövmesi!
Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu'nun sevgilisi Duygu Su Gülpınar kumsalda çekilmiş pozunu Instagram'da paylaştı. Sırtındaki dövmenin anlamını da şöyle açıkladı: ''Farklı olmak istiyorsan iyi birisi ol, o yeterince farklıdır.''

İŞTE DUYGU SU GÜLPINAR'IN DÖVMESİ:



Ali Ağaoğlu sevgilisiyle arasındaki 39 yaş fark sorulduğunda şu cevabı vermişti: ''Nüfus yaşım 22, gönül yaşım 18, zeka yaşım 8''

Duygu Su Ali Bey'e 'Aşkısı' diye sesleniyor.

Duygu Su, Ağa'nın 10 lüks otomobilini istediği zaman kullanıyor. Garajdaki favorisi 1 milyon TL'lik Lamborghini Gallardo Supperleggera.



Ali Ağaoğlu'na ait spor-yaşam kompleksi My Club Bahçelievler'de genel müdürlük yapan Duygu Su işe Lamborghini ile gidip geliyor.

Duygu Su Gülpınar "Her gün işe gidiyorum, çalışıp üretiyorum" diyor.


 


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