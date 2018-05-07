Ali Ağaoğlu'nun sevgilisi Duygu'nun dövmesi!

İŞTE DUYGU SU GÜLPINAR'IN DÖVMESİ:

Çiğdem Saltık

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanıkumsalda çekilmiş pozunu Instagram'da paylaştı. Sırtındaki dövmenin anlamını da şöyle açıkladı: ''Farklı olmak istiyorsan iyi birisi ol, o yeterince farklıdır.''sevgilisiyle arasındaki 39 yaş fark sorulduğunda şu cevabı vermişti: ''Nüfus yaşım 22, gönül yaşım 18, zeka yaşım 8''Ali Bey'e 'Aşkısı' diye sesleniyor., Ağa'nın 10 lüks otomobilini istediği zaman kullanıyor. Garajdaki favorisi 1 milyon TL'lik La'na ait spor-yaşam kompleksiBahçelievler'de genel müdürlük yapan Duygu Su işeile gidip geliyor."Her gün işe gidiyorum, çalışıp üretiyorum" diyor.