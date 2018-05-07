Ali Ağaoğlu'nun sevgilisi Duygu'nun dövmesi!

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu'nun sevgilisi Duygu Su Gülpınar
kumsalda çekilmiş pozunu Instagram'da paylaştı. Sırtındaki dövmenin anlamını da şöyle açıkladı: ''Farklı olmak istiyorsan iyi birisi ol, o yeterince farklıdır.''
İŞTE DUYGU SU GÜLPINAR'IN DÖVMESİ:
Ali Ağaoğlu
sevgilisiyle arasındaki 39 yaş fark sorulduğunda şu cevabı vermişti: ''Nüfus yaşım 22, gönül yaşım 18, zeka yaşım 8''
Duygu Su
Ali Bey'e 'Aşkısı' diye sesleniyor.
Duygu Su
, Ağa'nın 10 lüks otomobilini istediği zaman kullanıyor. Garajdaki favorisi 1 milyon TL'lik Lamborghini Gallardo Supperleggera
.
Ali Ağaoğlu
'na ait spor-yaşam kompleksi My Club
Bahçelievler'de genel müdürlük yapan Duygu Su işe Lamborghini
ile gidip geliyor.
Duygu Su Gülpınar
"Her gün işe gidiyorum, çalışıp üretiyorum" diyor.
Çiğdem Saltık