Ali Ağaoğlu'ndan oğluna sürpriz

Ali Ağaoğlu, Petek Ertüre'den olan oğlu Ali Ege'nin ''Baba seni çok özledim'' sözleri üzerine helikopterine atlayıp soluğu Bodrum'da aldı

30 Temmuz 2018, Pazartesi 13:49
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Petek Ertüre, Ağaoğlu Şirketler Grubu Başkanı Ali Ağaoğlu'ndan olan oğlu Ali Ege ile bir süredir Bodrum'da.

5 yaşındaki Ali Ege geçenlerde telefonda konuşurken babasına ''Seni çok özledim'' deyince Ali Ağaoğlu tüm işlerini iptal etti ve helikopterine atladığı gibi soluğu Bodrum'da aldı, oğluna sürpriz yaptı.

Ali Ağaoğlu ile Ali Ege, Petek Ertüre'yi de alıp tekneyle koyları dolaştı. Baba-oğul Yalıkavak'ta denize girdi, suda oyun oynadı, tekneden balık tuttu.

Petek Ertüre baba-oğlun her anını görüntüledi.

Ali Ağaoğlu akşam da Petek Ertüre ile Serafina Mare'de yemek yedi.

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