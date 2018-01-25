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Ali Dede hastaneye kaldırıldı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yanan evini kucağına aldığı kedisiyle izleyen 83 yaşındaki KOAH hastası Ali Meşe, soğuk algınlığı ve öksürük şikayetiyle kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı

25 Ocak 2018, Perşembe 18:51
Ali Dede hastaneye kaldırıldı
Bolu’nun Mudurnu ilçesi Ordular Köyü’nde 17 Ocak tarihinde sobayı benzin dökerek tutuşturmak istediği sırada çıkan yangında evini kaybeden ve Bolu kent merkezinde yaşayan oğlu Ahmet Meşe’nin yanına yerleşen 83 yaşındaki Ali Meşe, soğuk algınlığı ve öksürük nedeniyle Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan kontrollerin ardından Göğüs Hastalıkları Servisi’nde tedavisine devam edilen Ali Meşe, doktorların verdiği ilaçları kullanmaya başladıktan sonra kendisini daha iyi hissettiğini ve öksürüğünün de kesildiği söyledi.


'HALSİZ VE BİTKİN HALDE'


Babasının geçtiğimiz pazar günü öksürüğünün başladığını ifade eden oğlu Ahmet Meşe, “Pazar günü saat 22.00 gibi hastaneye getirdim. Gece 3’e kadar hastanede bekledik. Kontrolleri yapıldı, hap verdiler. Pazartesi gündüz iyi gibiydi ama akşam tekrar rahatsızlandı. Salı günü tekrar hastaneye getirdik.

O günden beri hastanedeyiz. Herhalde yangın günü soğukta üşütmüş. Şu an iyi gibi ama halsiz ve bitkin bir halde” şeklinde konuştu.

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İHA
 


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