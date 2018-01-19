Ali Dede kedisinden bir an olsun ayrılmıyor



'ÇOK İYİYİM, ÇOK MEMNUNUM'



KEDİSİNE BÖYLE KAVUŞMUŞTU

Yangında evini kaybeden Ali dede kedisine kavuştu

Ali Dede kedisinden sonra yeni evine de kavuşuyor

Haber Merkezi

Bolu’nun Mudurnu ilçesi Ordular köyünde yaşayan ve odunları ıslak olduğu için sobayı benzinle tutuşturmak isterken çıkan yangında elinden yaralanan 83 yaşındaki Ali Meşe, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Cerrahi Servisi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.Bolu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından hastaneden çıkartılan Ali Meşe, Bolu kent merkezinde ikamet eden kızı Naciye Meşe’nin evine yerleştirildi. Eşi Fahriye Yılmaz ve oğlu Ahmet Meşe’nin de bulunduğu eve, 83 yaşındaki Ali Meşe’nin yangın sırasında kurtardığı kedisi de getirildi.Ali Meşe, kızının evine getirilen kedisini yanından ayırmıyor. Kedisini sürekli okşayan ve öpen Meşe, “Kızımın evine geldim. Çok iyiyim, çok memnunum. Evime gelmiş gibi oldum. Kedim de iyi” dedi.Ali Meşe ve eşi Fahriye Meşe’nin köylerinde yapımı devam eden evleri tamamlanana kadar Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından kendisi için tahsis edilecek evde kalacağı öğrenildi.Bolu'nun Mudurnu ilçesinde dün çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen 83 yaşındaki Ali Meşe'ye, itfaiye ekiplerince kurtarılan kedisi, hastanede teslim edildi.İHA