Ali Dede kedisinden sonra yeni evine de kavuşuyor

Burada, 83 yaşındaki Ali Meşe'ye ait yanan evi inceleyen Baruş, daha sonra Mudurnu yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ailenin daha güzel şartlarda kalması için yaptırılan fakat inşaat halinde olan evi inceledi.Baruş, ziyareti ile ilgili yaptığı açıklamada, devletin tüm imkanları ile aileye yardımcı olduğunu belirtti.Yangının, Ali Meşe'nin sobayı tutuşturmaya çalıştığı esnada meydana geldiğini ifade eden Baruş, 'Evin ahşap olmasından dolayı ani bir yangın çıkıyor. Bütün köylümüz ve muhtarımız olay anında yangına müdahale etmişler. Çok şükür diğer etrafındaki binalara sıçramadan yangını söndürmüşler.' dedi.Yangın esnasında Ali Meşe'ye oğlu Mustafa ve eşi Fahriye Meşe'ye bir zarar gelmemesinin kendilerini tek mutlu eden nokta olduğunu dile getiren Baruş, 'Maddi zarar her zaman giderilir, devletimizin imkanları geniş. Biz her türlü tedbiri alıyoruz.Binaları eski olduğundan, Mudurnu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız, muhtarımızın da öncülüğünde diğer yardımseverlerimizin de katkısıyla şu anda içinde bulunduğumuz ev inşa edilmiş. Yakın zamanda bu eve geçeceklermiş.Ancak eksikleri olduğu için henüz bu eve taşınmamışlar. Fakat durum aciliyet arz edince şimdi biz evin bütün eksikliklerini tamamlıyoruz. İlgili tüm kurumlar bütün imkanlarını seferber ettiler. Kısa zamanda buradaki eksiklikleri tamamlayacağız.' ifadesini kullandı.Ali Meşe'nin bir fotoğrafı ile Türkiye gündemine geldiğini de sözlerine ekleyen Baruş, "Ali amca, o an çekmiş olduğu sıkıntıya rağmen, duymuş olduğu acıya rağmen, ne kadar merhametli olduğunu hepimize gösterdi ve bize bir insanlık dersi verdi.Çok yaşlı ama kocaman bir yüreği var. O zor anında bile hayvanlara sahip çıkıp, onu yangından kurtarmış. Biz kendisinden çok büyük dersler aldık." şeklinde konuştu.Baruş, Ali Meşe'nin hayatının geri kalanını köyünde geçirmek istediğini ifade ederek, "Ali amca tabii ki köyde yaşamını devam ettirmek istiyor. Evi de tam olarak hazır hale getirdikten sonra eşi ve oğlu ile birlikte yangında sağ kalan kedileri ile birlikte mutlu yaşamlarına devam edecekler." dedi.