15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

Ali Dede kedisinden sonra yeni evine de kavuşuyor

Bolu Valisi Aydın Baruş, Mudurnu ilçesinde dün çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen 83 yaşındaki Ali Meşe'nin yanan evi ile yeni evini inceledi

18 Ocak 2018, Perşembe 19:21
Ali Dede kedisinden sonra yeni evine de kavuşuyor
Burada, 83 yaşındaki Ali Meşe'ye ait yanan evi inceleyen Baruş, daha sonra Mudurnu yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ailenin daha güzel şartlarda kalması için yaptırılan fakat inşaat halinde olan evi inceledi.
Baruş, ziyareti ile ilgili  yaptığı açıklamada, devletin tüm imkanları ile aileye yardımcı olduğunu belirtti.


'KISA ZAMANDA BURADAKİ EKSİKLİKLERİ TAMAMLAYACAĞIZ'


Yangının, Ali Meşe'nin sobayı tutuşturmaya çalıştığı esnada meydana geldiğini ifade eden Baruş, 'Evin ahşap olmasından dolayı ani bir yangın çıkıyor. Bütün köylümüz ve muhtarımız olay anında yangına müdahale etmişler. Çok şükür diğer etrafındaki binalara sıçramadan yangını söndürmüşler.' dedi.

Bolu'da yaşlı adam evinin yanışını gözyaşlarıyla izlediBolu'da yaşlı adam evinin yanışını gözyaşlarıyla izledi

Yangın esnasında Ali Meşe'ye oğlu Mustafa ve eşi Fahriye Meşe'ye bir zarar gelmemesinin kendilerini tek mutlu eden nokta olduğunu dile getiren Baruş, 'Maddi zarar her zaman giderilir, devletimizin imkanları geniş. Biz her türlü tedbiri alıyoruz.
 
 Binaları eski olduğundan, Mudurnu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız, muhtarımızın da öncülüğünde diğer yardımseverlerimizin de katkısıyla şu anda içinde bulunduğumuz ev inşa edilmiş. Yakın zamanda bu eve geçeceklermiş.

Ancak eksikleri olduğu için henüz bu eve taşınmamışlar. Fakat durum aciliyet arz edince şimdi biz evin bütün eksikliklerini tamamlıyoruz. İlgili tüm kurumlar bütün imkanlarını seferber ettiler. Kısa zamanda buradaki eksiklikleri tamamlayacağız.' ifadesini kullandı.


'BİZE İNSANLIK DERSİ VERDİ'

 
Ali Meşe'nin bir fotoğrafı ile Türkiye gündemine geldiğini de sözlerine ekleyen Baruş, "Ali amca, o an çekmiş olduğu sıkıntıya rağmen, duymuş olduğu acıya rağmen, ne kadar merhametli olduğunu hepimize gösterdi ve bize bir insanlık dersi verdi.

Evi yanan Ali dede böyle ağladı: Kedimi kurtarınEvi yanan Ali dede böyle ağladı: Kedimi kurtarın

Çok yaşlı ama kocaman bir yüreği var. O zor anında bile hayvanlara sahip çıkıp, onu yangından kurtarmış. Biz kendisinden çok büyük dersler aldık." şeklinde konuştu.



Baruş, Ali Meşe'nin hayatının geri kalanını köyünde geçirmek istediğini ifade ederek, "Ali amca tabii ki köyde yaşamını devam ettirmek istiyor. Evi de tam olarak hazır hale getirdikten sonra eşi ve oğlu ile birlikte yangında sağ kalan kedileri ile birlikte mutlu yaşamlarına devam edecekler." dedi.  

Yangında evini kaybeden Ali dede kedisine kavuştuYangında evini kaybeden Ali dede kedisine kavuştu


 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Orgeneral Akar ve MİT Müsteşarı Fidan Moskova'da

Orgeneral Akar ve MİT Müsteşarı Fidan Moskova'da
Çocuk hamile skandalına CHP'den suç duyurusu... Savcılık da açıklama yaptı

Çocuk hamile skandalına CHP'den suç duyurusu... Savcılık da açıklama yaptı
Tankla vatandaşları ezen 4 darbeciye ağırlaştırılmış müebbet

Tankla vatandaşları ezen 4 darbeciye ağırlaştırılmış müebbet
AK Parti ve MHP ittifak komisyonundan açıklama!

AK Parti ve MHP ittifak komisyonundan açıklama!
BUDO'dan sefer iptalleri

BUDO'dan sefer iptalleri
CHP İstanbul Milletvekili​ Mehmet Bekaroğlu'ndan Yılmaz Özdil'e yanıt

CHP İstanbul Milletvekili​ Mehmet Bekaroğlu'ndan Yılmaz Özdil'e yanıt
Son dakika! BUDO'dan yeni sefer iptalleri

Son dakika! BUDO'dan yeni sefer iptalleri

Mustafa Tuna BELPA AŞ’nin Genel Müdürü Ahmet Erbağ’ı görevden aldı

Mustafa Tuna BELPA AŞ’nin Genel Müdürü Ahmet Erbağ’ı görevden aldı
Yangında evini kaybeden Ali dede kedisine kavuştu

Yangında evini kaybeden Ali dede kedisine kavuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kudüs direnişinin sembolü Fevzi El-Cüneydi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kudüs direnişinin sembolü Fevzi El-Cüneydi'yi kabul etti