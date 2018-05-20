Ali Doğan Meksika'da dünya şampiyonu oldu

Ali Doğan Meksika'da dünya şampiyonu oldu Milli sporcu Ali Doğan, Meksika’nın Cancun kentinde yapılan Muay Thai Dünya Şampiyonası final karşılaşmasında rakibini yenerek dünya şampiyonu oldu