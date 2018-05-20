Ali Doğan Meksika'da dünya şampiyonu oldu
Milli sporcu Ali Doğan, Meksika’nın Cancun kentinde yapılan Muay Thai Dünya Şampiyonası final karşılaşmasında rakibini yenerek dünya şampiyonu oldu
Meksika’nın Cancun kentinde 10-21 Mayıs tarihleri arasında yapılan Muay Thai Dünya Şampiyonası’nda Kayserili Milli sporcu Ali Doğan 81 kiloda dün gece dünya şampiyonluğu için ringe çıktı. Karşılaşmada rakibine büyük üstünlük sağlayan Ali Doğan, karşılaşmanın sonunda Muay Thai’de Dünya Şampiyonluğunu elde etti.
Dünya Şampiyonu olan Ali Doğan, madalya töreninde İstiklal Marşını okuttu.