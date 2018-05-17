Uzun bir süredir olağan kongrelere 4 başkan adayı ile girmeyen Galatasaray’da gözler artık 26 Mayıs’taki seçime çevrildi. POSTA’yı ziyaret eden Ali Fatinoğlu, diğer adayların hiçbir projesinin olmadığını öne sürerek, seçimi kendisinin kazanacağını iddia etti.

Sarı-Kırmızılı kulübün Dursun Özbek tarafından kötü yönetildiğini, Mustafa Cengiz’in de zamanında faizli alınan paranın önüne geçemediğini savunan Fatinoğlu, “Proje bazında biz varız, çözüm bulacak reçetemiz hazır” dedi.

HiÇBiR KiRLi PAZARLIK YAPMADIM

Ali Fatinoğlu şunları söyledi: “Dünya’da iki marka var; birisi Atatürk, diğeri Galatasaray. Hisse satarak bir çözüm bulmak mümkün değil. Riva ve Florya gitti. Buradan gelecek para da buhar oldu. Bunun sorumlusu Dursun Özbek’tir. Mustafa Cengiz’in de iyi bir kadro kuramaması, kötü yönetimin devamını getirdi. Sonuçta Galatasaray zarar gördü. 2.5 milyarlık borç sıkıntının en büyüğüdür. Ben taraftar kökenli bir insanım. Tribünden geldiğim için bilirim. Bana teklif edilen kirli hazarlıkların hiçbirini kabul etmedim.”

50 KiŞiLiK ÇALIŞMA EKiBi KURDUK

“Menfaat gruplarına kapıyı kapattım. Birleşelim, sen başkan ol, biz yanında olalım veya buna benzer ortaklık teklifleri yönetim biçimimizin dışındadır. Biz kendi bildiğimizle yönetime talip olduk. Sağlık, finans, iletişim, sporcu ve buna benzer 50 kişilik bir çalışma grubu oluşturduk. Tüm toplantılarımızı bu çalışma grupları ile ortak yapacağız. Öncelikli hedefimiz borç ödemesi ve transfer olacak. Çok önceden zaten Galatasaray’ın, Avrupa’dan men edilmeyeceğini söylemiştim. Ama katı kuralların geleceğini bilmemiz gerekiyordu. UEFA’nın önüne kasa konulmaz. Bilançoyu göstereceksiniz ki, çözüm üretilsin.”

GiDER KISILACAK, GELiR ARTACAK

“Giderler kısılacak. Bizim düşük profilli faizle alacağımız paranın anlaşması bile yapılmıştır. 26.51’le Özbek’in aldığı faizli para ile gelinen nokta bellidir. Sloganımız; “Dayanışma”dır. Ada’da yıkılan ve hazinenin olan iki parseli alacağız. “Sarı-Kırmızılı günler” adı altındaki Galatasaray Festivali’ni başlatacağız. Stadımız 1 yılda 25 gün çalışıyor. Etkinliklerimizi burada hayata geçireceğiz. Zarar eden mağazalarda gidişi değiştireceğiz. Storları biz işletmeyeceğiz. Spor Okulları projemizle gelirimiz artacak. Galatasaray Travel kurulacak. Taratarın yurt içi ve dışı geliş gidişleri bizim kanalımızdan olacak. GS TV ve dergisi ön plana çıkartılacak. Profesör ve eczacılarımızdan oluşan Sağlık Kurulumuz, sporcularımızın hizmetinde olacak. Galatasaray Genel Kurulu VİP hattı kurularak buradan taraftarımız yönlendirilecek. Hazırlık maçlarını İDDAA kapsamına alarak gelir elde edeceğiz.”