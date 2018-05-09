Ali Fatinoğlu: 'Galatasaray'ın tüm sorunlarıyla ilgili projelerimiz hazır'

"TAPU, ADA, MAĞAZA"

Erdinç Şahin

Başkan adaylarındaniçin hayırlısı neyse o olsun dileğinde bulunarak,ifadelerini kullandı."Mali yapıdaki problemimiz faiz konusunda ciddi projeler ürettim. Galatasaray'ın ikinci problemi tapu.'nun tapu işlerine bakan arkadaşımız yönetim kurulumuzda. Galatasaray'ın bir başka problemimi Galatasaray Adası. Galatasaray'ın mağazacılık alanında adımlar atması lazım. Bu alanda Galatasaray yılda 20 milyon euro zarar ediyor. Bu konuda ekibimiz çalışmalarını yürütüyor."Ürün satıyoruz zarar ediyoruz, şirket kuruyoruz 20 milyon lira zarar ediyoruz.400 milyon euro ciro yapıyor. Sportif ve mağazacılığa büyük katkımız olacak. Dünyanın her yerinde Türk vevar. Dünyanın her yerinde İspanyol veyok, onların sportif başarısı var. "Bizim ihtiyacımız sportif başarı, iyi kadroyla sportif başarı gelir o da bizim işimiz.ilk defa sağlık kurulunu kurduk. Bundan sonrasakat futbolcu transfer etmeyecek! Sağlık kurulumuz çalışacak. Doping ve yanlış tedaviyi engelleyeceğiz.yeni gelirler oluşturacak projeler üreteceğiz."