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Ali Fatinoğlu: 'Galatasaray'ın tüm sorunlarıyla ilgili projelerimiz hazır'

Galatasaray'ın Başkan Adayı Ali Fatinoğlu, Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu

09 Mayıs 2018, Çarşamba 15:52
Ali Fatinoğlu: 'Galatasaray'ın tüm sorunlarıyla ilgili projelerimiz hazır'
Başkan adaylarından Ali Fatinoğlu, Galatasaray için hayırlısı neyse o olsun dileğinde bulunarak, "Galatasaray'ın problemi nedir? Bizim Galatasaray'ın sorunlarının ne olduğu, nasıl düzelir ile ilgili bir proje hazırlamıştım. Galatasaray'ın gelirleri nasıl artar, giderler nasıl azaltılır, taraftar sayısını nasıl daha yukarıya çıkartırız. Tüm bunlarla ilgili projelerimiz hazır." ifadelerini kullandı.
 

"TAPU, ADA, MAĞAZA"

 
Ali Fatinoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Mali yapıdaki problemimiz faiz konusunda ciddi projeler ürettim. Galatasaray'ın ikinci problemi tapu. Ali Sami Yen ve TT Stadyumu'nun tapu işlerine bakan arkadaşımız yönetim kurulumuzda. Galatasaray'ın bir başka problemimi Galatasaray Adası. Galatasaray'ın mağazacılık alanında adımlar atması lazım. Bu alanda Galatasaray yılda 20 milyon euro zarar ediyor. Bu konuda ekibimiz çalışmalarını yürütüyor. 


 
"Ürün satıyoruz zarar ediyoruz, şirket kuruyoruz 20 milyon lira zarar ediyoruz. Barcelona 400 milyon euro ciro yapıyor. Sportif ve mağazacılığa büyük katkımız olacak. Dünyanın her yerinde Türk ve Galatasaraylı var. Dünyanın her yerinde İspanyol ve Barcelonalı yok, onların sportif başarısı var. "Bizim ihtiyacımız sportif başarı, iyi kadroyla sportif başarı gelir o da bizim işimiz. Galatasaray'da ilk defa sağlık kurulunu kurduk. Bundan sonra Galatasaray sakat futbolcu transfer etmeyecek! Sağlık kurulumuz çalışacak. Doping ve yanlış tedaviyi engelleyeceğiz. Galatasaray'a yeni gelirler oluşturacak projeler üreteceğiz."



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