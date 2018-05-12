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Ali Fatinoğlu'ndan flaş iddia: Malatya'ya 200 bin TL prim...

Galatasaray başkan adaylarından Ali Fatinoğlu, ligdeki Evkur Yeni Malatyaspor öncesi dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

12 Mayıs 2018, Cumartesi 16:49
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Galatasaray başkan adaylarından Ali FatinoğluSpor Toto Süper Lig'deki Evkur Yeni Malatyaspormaçı öncesi sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yaptı.

Ali Fatinoğlu, Evkur Yeni Malatyaspor takımı için kulağına gelen prim rakamlarını paylaşırken, bu paylaşım sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.



Fatinoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kulağımıza gelen cümleler inşallah doğru değildir.. Malatyalı futbolcuların primi kişi başı 200.000 TL diyorlar.." ifadelerini kullandı.

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