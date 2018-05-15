Sarıkırmızı Platform Derneği Başkanı Yusuf Enes Topsakal tarafından Kozyatağı'nda bulunan Byotell'de gerçekleştirilen etkinliğe katılan Ali Fatinoğlu, katılımcılara hitap edip, projeleriyle ilgili bilgiler verdi.

'ASIL OLAN GALATASARAY'DIR'

Galatasaray'ın tarihi bir seçime girdiğini kaydeden Fatinoğlu, "Göreve gelmemiz halinde, hazırladığımız projeleri hayata geçirmek için büyük bir mücadele vereceğiz. Kazanamazsak da seçilen yönetime tüm projelerimizi sunarız. Çünkü asıl olan Galatasaray'dır. Galatasaray için kim hayırlı olacaksa, o seçilsin." dedi. Görünen tüm problemlere karşın Galatasaray'ın geleceğini parlak gördüğünü belirten Ali Fatinoğlu, "Mali yapının sıkıntılı olduğu doğrudur ama aydınlığa en yakın zaman, karanlığın en koyu olduğu dönemdir. Biz ekip olarak hazırız." ifadelerini kullandı.

'SPORTİF BAŞARI, GELİR DEMEK'

Ali Fatinoğlu, içinde bulunulan mali sorunların giderilmesi için sportif başarının çok önemli olduğuna dikkati çekti. Kulübün giderinin ortalama rakamlarla belli olduğunu anlatan Fatinoğlu, "Geliri artırmak için sportif başarı gerekiyor.

Sportif başarı, gelir demek. Bu tablodan sıyrılmak için gelirleri artırıp, giderleri azaltacağız. Başka çare yok. Müsrifliği ortadan kaldırarak, dersimize iyi çalışarak başarabiliriz." diye konuştu.

'SATTIĞINIZ KADAR FUTBOLCU ALABİLİRSİNİZ'

Sarı-kırmızılı futbol takımının UEFA Finansal Fair Play Kriterleri çerçevesinde Avrupa kupalarından men cezası almayacağının duyurulduğunu hatırlatan Fatinoğlu, "UEFA'dan, 'Sattığınız kadar futbolcu alabilirsiniz.' şeklinde bir ceza gelebilir. Bu durumda hazır oyuncuyu değil, genç yıldızları bulup, ekonomik almamız lazım.'değerlendirmesinde bulundu. Konuşmasının ardından Fatinoğlu, listesinde yer alan isimlerle ilgili bilgi verdi.