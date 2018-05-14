Galatasaray Başkan Adayı Ali Fatinoğlu, Sarı-Kırmızılıların son maçının İzmir Atatürk'te oynanması gerektiğini bir bildiriliyle talep etti





Şampiyonluk maçımız Atatürk Stadı’na alınmalı!

Göztepe- Galatasaray maçı , artık bir şampiyonluk maçından fazlasıdır.

Türk futbolunun tüm paydaşlarının marka değerini yükseltmeye çalıştığı bir ortamdayız.

Bu bağlamda, Avrupa Kıtasının 6.büyük futbol ekonomisine sahip Türkiye ligi şampiyonluğu bir ilçe stadında belirlenmemelidir.

Göztepe başkanı Mehmet Sepil’in “Galatasaray yetkililerinin bu konuda bizden talepleri olmadı “ demeci üzerine Galatasaray’ın şu andaki yönetiminin kayıtsızlığına çok şaşırdık.

"MAÇ ATATÜRK STADI'NA ALINMALI"

Federasyondan ve Göztepe Başkanı Sayın Mehmet Sepil’den maçın Atatürk Stadı’na alınmasını rica ediyoruz.

Yayıncı kuruluşun birçok ülkeye bu maçı naklen yayınlayacak olmasını düşündüğümüzde , bu karşılaşmanın son derece ilgi çekeceği barizdir. Diğer 5 büyük ligin şampiyonları haftalar öncesinden belirlenmişken ,son ana kadar büyük çekişme içinde geçen Türkiye ligi şampiyonluk maçı artık daha da değerlidir.

UEFA ‘nın bir Avrupa Kupası maçı için uygun standartlarda olduğu bile belli olmayan bir stadın görüntüsü, Euro 2024 adaylığını kazanmak için son birkaç yılda canla başla çalışılarak yaratılan onlarca yeni stadın yanında itibar sarsıcıdır.

Sonucu ilgiyle beklenen, üç takımın şampiyonluk iddiasını son haftaya kadar sürdürdüğü bu karşılaşmaya gelmek isteyecek, Avrupa ve Dünyanın ünlü menajerlerini, scoutlarını , basın mensuplarını nerede oturtacaksınız.

"ENDİŞELİYİZ"

Sadece protokol tribününe girebilmek için hatırı sayıda gelen bilet taleplerini şimdiden duyar gibiyiz. Bunun yanında, binlerce Galatasaray taraftarı arasından, maçı izleme şansını bularak portatif deplasman tribününe girmeye çalışacak az sayıdaki Galatasaraylının içinde olma yarışının yaratacağı izdihamdan da endişeliyiz.

Tüm bu gerçekler ışığında , Türkiye Futbol Federasyonunun karşılaşmayla ilgili olarak,yaşanacak uluslararası memnuniyetsizlikleri ve itibar kaybıyla birlikte,güvenlik sorunlarını da göz önüne alarak karşılaşmanın 70.000 lik Atatürk stadına alınması en büyük beklentimizdir.

Ali Fatinoğlu Ekibi