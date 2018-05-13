Galatasaray başkan adaylarından Ali Fatinoğlu, Spor Toto Süper Lig'deki Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yapmıştı. Fatinoğlu, Evkur Yeni Malatyaspor takımı için kulağına gelen prim rakamlarını paylaşmış, bu paylaşım sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Fatinoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kulağımıza gelen cümleler inşallah doğru değildir.. Malatyalı futbolcuların primi kişi başı 200.000 TL diyorlar.." ifadelerini kullanmıştı.

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Ali Fatinoğlu bugün konu ile ilgili bir açıklama yaptı. İşte o açıklama;

"Galatasaray camiası ve Türk spor kamuoyunun dikkatine, futbol takımımızın şampiyon olmasına sadece 90 dakika kaldı. Konu Galatasaray olduğunda sürekli karşımızda olduğunu hissettiğimiz gruplarca benzer şekilde tepki gösterildiğini gözlemlemekteyiz.

Şampiyonluk mücadelesi veren futbol takımımız ve cefakar taraftarımızın yalnız başlarına yol almaya çalıştığı ortadadır.

Uzunca bir süredir TFF’nin kulübümüze verdiği tribün kapama cezaları ve sürekli Galatasaray aleyhine çalınan haksız düdüklere tepki göstermeyen eski ve yeni her iki Galatasaray yönetiminden çıkış beklemek beyhude bir inanış olduğu için, kamuoyunun dikkatini çekmek Ali Fatinoğlu’na düşmüştür.

Şunu belirtmek isterim ki, hukuki kararı 1,5 ay öncesinden belli olan ve kamuoyundan saklanan UEFA kararlarıyla ilgili mesajları biliyoruz. Kamuoyunda konuyu seçim malzemesi haline getirmeye çalışarak demeç yarışına giren mevcut yönetim keşke futbol takımımıza karşı yapılan bu saldırılar için de bir iki satır açıklama yapabilseydi.

Bugün ve gelecekte, Galatasaray’ın menfaatlerini korumak ve her daim başarıya ulaşmasını sağlamak için Ali Fatinoğlu ve ekibi kararlı duruşundan asla geri adım atmayacağı gibi her daim Galatasaray’ın menfaatlerini savunacaktır.

Galatasaray ve Türk spor kamuoyuna duyurulur.

Ali Fatinoğlu Ekibi"