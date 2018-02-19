Ali İhsan Varol'dan şiddet iddialarına yanıt

Sunucu Ali İhsan Varol'un başı fena halde dertte! Eşi şikayetçi oldu

İdil Janet Demiray

Sunucu'un eşi, Aralık ayında Sarıyer Polis Merkezi’ne giderek eşinin kendisine önce hakaret ettiğini, ardından da yumruk attığını söylemişti. Savcılık soruşturmayı tamamlayıp iddianame hazırladı.Eşini yumrukladığı iddia edilen Ali İhsan Varol, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:Varol, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:Böyle bir iftiraya karşı sessiz kalınamaz. Konuşsam da kadının beyanı esastır. Sistem gerçekten şiddete uğrayan kadınların kurtarıcısıysa eğer varsın bu çamurun izi bende kalsın. Gam yemem. Hakikat er geç ortaya çıkar.