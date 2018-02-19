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Ali İhsan Varol'dan şiddet iddialarına yanıt

Kelime Oyunu adlı yarışma programıyla tanınan sunucu Ali İhsan Varol'un eşine şiddet uyguladığı ve 3.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması yönünde çıkan haberlerin ardından Twitter hesabından cevap verdi

19 Şubat 2018, Pazartesi 07:24
Ali İhsan Varol'dan şiddet iddialarına yanıt
Sunucu Ali İhsan Varol'un eşi Ayşe Varol, Aralık ayında Sarıyer Polis Merkezi’ne giderek eşinin kendisine önce hakaret ettiğini, ardından da yumruk attığını söylemişti. Savcılık soruşturmayı tamamlayıp iddianame hazırladı.

Eşini yumrukladığı iddia edilen Ali İhsan Varol, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

Varol, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

Böyle bir iftiraya karşı sessiz kalınamaz. Konuşsam da kadının beyanı esastır. Sistem gerçekten şiddete uğrayan kadınların kurtarıcısıysa eğer varsın bu çamurun izi bende kalsın. Gam yemem. Hakikat er geç ortaya çıkar.



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