Ali İhsan Varol kimdir? Eşinden neden ayrıldı?

"Kelime Oyunu"nda başarılı bir sunuculuk yapıp adını duyuran Ali İhsan Varol'un daha önce eşi Ayşe Varol'a şiddet uyguladığı iddia edilmişti. Ayşe Varol, eşinin kendisine hakaret ettiğini ve yumruk attığını öne sürerek şikayetçi olmuştu. Ali İhsan Varol hakkında daha sonra 3,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Ünlü sunucu daha sonra bu iddiaları Twitter hesabından yalanlamıştı.

ALİ İHSAN VAROL BOŞANDI

Bu iddiaların üzerinden 5 ay geçti ve Ali İhsan Varol-Ayşe Varol çifti gizlice boşandı. Çocuklarının velayeti ise Ayşe Varol'a verildi. İkili tek celsede boşandı ve mahkeme yaklaşık yarım saat sürdü.

ALİ İHSAN VAROL KİMDİR?

Ali İhsan Varol, 28 Haziran 1976 tarihinde İstanbul‘da dünyaya gelmiştir. Çerkez kökenli olan sunucu 2 erkek kardeşe sahiptir.

Ali İhsan Varol, lisans eğitimini önce; Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri sonra İstanbul Üniversitesi Tarih bölümünde, sonra Açık öğretim Kamu Yönetimi Bölümü’nde okumaya çalışmış ancak 3 üniversiteyi de bitirmeden bırakmıştır.

Ankara Üniversitesini bıraktığında Bodrum’a gitti, 1,5 yıl orada otomobil kiralama işinde çalıştı. Turizm sektörüyle başladığı iş hayatına, Televizyon sektörüne geçip prodüksiyon asistanlığı yapmaya başladı. Dört yıl prodüksiyon asistanlığı yapan Varol daha sonra metin yazarlığına başladı. Çarli dizisinin ana karakteri Çarli adlı maymunun bakıcılığını yapmış, bir dönem aynı evde yaşamıştır.

Ali İhsan Varol, Passaparola, İkinci Bahar, Cumartesi ve Pazar Sürprizi, Hugo gibi birbirinden farklı programlarda set amirliğinden metin yazarlığına kadar ekranın arkasında farklı deneyimler edindi.

İhsan Varol, yaklaşık 4 yıl yayınlanan “Kelime Oyunu” yarışma programıyla ekran karşısına geçti. Daha sonra Show TV’de yayınlanmaya başladı. Formatı Danimarka‘ya dayanan ve televizyonda yayınlanan Kelime Oyunu programının sunuculuğu yapmaktadır.