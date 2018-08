Eskişehir’de üniversiteli Ali İsmail Korkmaz’ın dövülerek öldürülmesine ilişkin davaya dün yoğun güvenlik önlemleri altında Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. 4’ü tutuklu 8 sanığın katıldığı duruşma Kayseri Adliyesi’nin konferans salonunda yapıldı.

Duruşmada davanın en önemli tanığı olan ve Korkmaz’ın dövüldüğü sırada sokakta bulunan Semih Berkay Yapıcı dinlendi. Yapıcı, ifadesinde Gezi Parkı gösterisine katıldıktan sonra evine dönmek için ara sokaklara girdiğini ve etrafa gaz sıkıldığı için 2 kadınla beraber Harman ekmek fırınına sığındığını açıkladı.

İçeride birinin elinde cop bulunan 2 polisin olduğunu kaydeden Yapıcı, dışarı çıktığında 1 göstericinin polisler tarafından dövüldüğünü vurguladı. Yapıcı, şöyle devam etti:



“2 polis 1 göstericiyi kapalı pazara doğru götürdü. Göstericinin yüzünde maske vardı. Göstericinin bacağına vuruyorlardı. Polislerin yanında sivil vatandaş saldırgan Serkan Kavak da vardı ve o da göstericiyi darp etti. Eylemci yere çömelince polisler yere bıraktı. Kavak bir süre daha vurdu.”



FIRINCILAR İTTİ

Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre; Bu dayaktan kısa bir süre sonra sokağa giren uzun boylu başka bir göstericinin Serkan Kavak tarafından dövüldüğünü ifade eden Yapıcı, tam bu sokaktan ayrılmak üzereyken içeriye Ali İsmail Korkmaz ve Doğukan Bilir’in girdiğini söyledi.



Yapıcı şöyle devam etti: “Polisler sokak başında pusuya yatmıştı. Ali İsmail sokağa girdiğinde polis Hüseyin Engin tarafından yakalanmak istendi. Yakalanmadı. Onlar Doğukan Bilir’i yakalayıp darp etti. Ali İsmail benim bulunduğum kısma doğru koştu. Ben fırının karşısındaki bir kapıya sığındım. Ali İsmail fırıncılar tarafından yakalandı. Fırıncılar tarafından itilerek yere düşürüldü. Dengesini kaybedip yere düştü. Sonra herkes tarafından darp edildi. Arkadan gri uzun saçlı bir polis geldi. Elinde cop vardı. Ali İsmail’e vurdu.”

Yapıcı polis Mevlüt Saldoğan ile gri uzun saçlı diye tarif ettiği polis Yalçın Akbulut’un yanı sıra fırıncılarla birlikte Korkmaz’ın kafasına tekmelerle vurduğunu kaydederek, “Ali İsmail bir an bilincini kaybetti. O an yüzüne baktım. Sakallıydı. Gözleri kapalıydı. Kendine gelmeye çalışırken Mevlüt Saldoğan tarafından ikinci kez darp edildi. Ali İsmail’in arkası toz içindeydi. O derece darp edildi. Kafasına çok sert darbeler aldı. Darbe seslerini duyabiliyordum. Ali İsmail ani bir hareketle kaçtı. Sokağın çıkışında polis Hüseyin Engin ve arkadaşı tarafından bacaklarına copla vurularak darp edildi ve sonrasında gözden kayboldu. Bu arada Mevlüt Saldoğan kaçan Ali İsmail’in arkasından çevirin diye bağırıyordu”



Yapıcı, tanıklığı esnasında yer yer duygulandı ve göz yaşlarına hâkim olamadı. Ali İsmail in anne ve yakındaları da bu sırada ağladı. Daha sonra Berkay Yapıcı, sanıklar arasında teşhiste bulundu. Polis Mevlüt Saldoğan’ın Ali İsmail Korkmaz’a tekme ile vuran kişi olduğunu teşhis etti. Polis Hüseyin Engin’in ise sokaktan çıkarken Ali İsmail’le vurduğunu, Yalçın Akbulut’u ise olay yerinde gördüğünü vurguladı. Ayrıca 4 fırıncıyı da eliyle işaret ederek gösterdi.



Yapıcı, Mevlüt Saldoğan’ın elinde yer yer beyzbol sopası gördüğünü belirtirken polis Şaban Gökpınar’ı da fırının içerisinde gördüğünü anlattı. Yapıcı’nın ifadelerinin okunduğu sırada olay tarihinde polisler tarafından Korkmaz’a ve göstericilere küfredildiğine ilişkin bölüm aktarılırken Abi Gürkan Korkmaz, sinirlerine hâkim olamayarak sanık polislere bağırdı. Salonda tansiyon yükselince anne Korkmaz da fenalaştı. Bunun üzerine Gürkan Korkmaz bir süre salondan dışarı çıkarıldı. Mevlüt Saldoğan’ın avukatı Mutlu Karayılan’ın tanık Yapıcı’ya yönelik “Sen de mi Gezi Parkı eylemlerine katıldın?” sorusuna salondan tepkiler yükseldi.



Yapıcı, bu soru üzerine “Eylemlere katıldım sadece demokratik hakkımı kullandım” dedi. Polislerin avukatı Yahya Ünaldı ise polis Hüseyin Engin’in Ali İsmail’in bacaklarına copla vurulduğuna ilişkin bölümü hatırlatarak “O halde neden bacaklarında morluk yok” dedi. Ağabey Gürkan Korkmaz da hukuk fakültesinden sınıf arkadaşı olan Ünaldı’ya bağırarak “Otopsiye girdin morlukları görmedin mi?” dedi.



'ELİNDE COPLA ADAM DÖVENE POLİS DENİR'

Avukat Mutlu Karayılan “Elinde cop olan kişinin polis olduğunu nereden anladın” şeklindeki sorusuna Korkmaz ailesinin avukatı Ayhan Erdoğan, “Elinde copla adam dövene polis denir” şeklinde yanıt verdi. Bunun üzerine salonda alkış sesi duyuldu. Berkay Yapıcı’nın tanıklığından sonra diğer 10 tanığın ifadesine geçildi.



Ali İsmail’in arkadaşı ve onu hastaneye götüren Turan Güler dinlendi. Sonra avukatlar, Ali İsmail’in yeni görüntülerini mahkemeye sundu. Mobese kameralarına ait olan Ali İsmail Korkmaz ile beraber aynı sokakta dövülen Doğukan Bilir’e ilişkin bu görüntüler Güler’e de gösterildi. Güler, görüntülerdeki kişinin kendisi ve Ali İsmail olduğunu doğruladı. Ali İsmail Korkmaz’ın dövüldüğü an ve hastaneye giderken giydiği kıyafetlerin görüntülerle örtüştüğü görüldü.

ARA KARAR AÇIKLANDI



Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanık Yalçın Akbulut'un tutuklanması talebinin reddine karar verildi ve duruşma 14 Temmuz'a ertelendi.



Gezi’de ölenlerin ailelerinin müdahillik talebi reddedildi

HESABINI SORMAYA GELDİM: Anne Emel Korkmaz, baba Şahap Korkmaz ve bazı yakınları Hatay’dan Kayseri’ye geldi. Ali İsmail’in fotoğrafını göğsünde taşıyan anne Emel Korkmaz, “Ali İsmail’in hesabını sormaya geldim. Ali İsmail ile birlikte geldim. Acaba evlatları annelerinin elini öpebildi mi? Biz 19 yaşında gencecik çocuğa kıydık, hapiste miyiz dediler, yoksa ne dediler merak ediyorum” diye sordu.



BİZ DE MÜDAHİL OLMAK İSTİYORUZ: Duruşmada Gezi sürecinde ölen Berkin Elvan’ın babası Sami Elvan, Hatay’da hayatını kaybeden Ahmet Atakan’ın abisi Zafer Atakan müdahil olmak için başvurdu. Ayrıca Ali İsmail Korkmaz’ın ağabeyi Gürkan Korkmaz da 7 aylık bebeği Ali Yusuf’un da müdahil sayılmasını istedi. Talepler reddedildi.



1900 POLİS, 4 TOMA 1 HELİKOPTER: Duruşmaya tutuklu sanıklar polis memuru Mevlüt Saldoğan, fırıncı İsmail Koyuncu, Ramazan Koyuncu, Muhammet Vatanseven, fırın işçisi Ebubekir Harlar ile tutuksuz sanık polis memurları Şaban Gökpınar, Hüseyin Engin, Yalçın Akbulut ve avukatları katıldı. Ramazan Koyuncu’nun avukatının davadan çekildiği belirtildi. Ali İsmail Korkmaz’ın ailesi salona alkışlar arasında girdi. Dava için Kayseri Adalet Sarayı’na çeşitli parti ve örgütlerden oluşan yaklaşık 3 bin kişi geldi. Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, çevre illerden gelenlerle birlikte 1900 polis, 4 TOMA ve 1 helikopterin görev yaptığını söyledi.