Eskişehir'de Ali İsmail Korkmaz'ın dövülerek öldürülmesine ilişkin davanın görüldüğü Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi ’nin ‘güvenlik’ gerekçesiyle yargılamanın başka bir ilde yapılmasına yönelik Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne yaptığı başvuru neticelendi.

Konuya ilişkin Eskişehir Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı 'nın raporunu inceleyen Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Korkmaz davasının güvenlik gerekçesiyle başka bir ilde görülmesine karar verdi.

Kararı değerlendiren konuyla yetkili Yargıtay 5. Ceza Dairesi ise davanın Kayseri’de görülmesine karar verdi. Buna göre, Korkmaz davası Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanacak.



ESKİŞEHİR'DE PROTESTO YÜRÜYÜŞÜ

Ali İsmail Korkmaz davasının Eskişehir’den Kayseri’ye alınması kararına karşı akşam saatlerinde Espark önünde toplanan Eskişehir halkı Valiliğe doğru yürüyüşe geçti.



Polisin engelleme girişimlerine karşın kitle geri adım atmayınca polis barikatları çekildi ve Valilik önüne gelindi. Eskişehir muhalefeti temsilcileri burada bir basın açıklaması yaparak davanın Kayseri’ye kaçırılmasını protesto etti.



Valilik önünde yapılan basın açıklamasında davayı Kayseri’ye kaçırıp katilleri aklamaya, delilleri karartmaya çalışanların, halkın adaletinden kaçamayacağı vurgulandı. Eylem mücadeleye devam çağrısı ile son buldu.



