Ali Kırca deneyimlerini paylaştı: İyi bir gazeteci meraklı ve farklı olmalı

'FARKLI MESLEKLERDEN İNSANLARIN BU İŞİN İÇİNDE OLMASI ÖNEMLİ'

Senim Tanay

Doğan Haber Ajansı ve Bahçeşehir Üniversitesi’nin ortaklığında düzenlenen INA derslerine devam ediyor. Sektörün önemli isimlerini de katılımcılarla bir araya getiren programın son konuğu Ali Kırca oldu. Tecrübelerini öğrencilerle paylaşan Kırca, "Gazeteciliğin olmazsa olmazı merak duygusu ve farklı olmaktır. Farklı olan her zaman fark edilir. Fark ve merak gazetecilikte merdivenleri yukarı doğru çıkmanın ilk ve önemli basamaklarıdır" dedi.Katılımcıların farklı mesleklerden gelmesinin kendisine ilginç geldiğini dile getiren Ali Kırca, "Gazetecilik her zaman okullarda öğretilen bir meslek değil, ben de alaylıyım. Eğitim elbette çok önemli ancak bu meslekte özellikle televizyon gazeteciliğinde farklı mesleklerden insanların bu işin içinde olmasına her zaman önem vermişimdir. Örneğin haber merkezlerinde bir mimarın, bir hukukçunun muhabir olarak bulunmasını çok isterim. Bunu yaptığımız zamanlar da oldu. O yüzden arkadaşlarımızın ilgilerini geçici bir heves olarak görmelerini istemiyorum. Eğer isterlerse yapabilirler. Onlar için çok da iyi olur" diye konuştu.