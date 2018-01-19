Ali Koç Bursaspor'a sert çıktı: Kınıyorum

"2 ŞUBE AÇACAĞIZ"

"BURSASPOR'U KINIYORUM"

"ŞUBAT AYINDA SAHAYA İNECEĞİZ"

YÖNETİM ŞEKLİNE TEPKİ

"BEŞİKTAŞLI BİR BABANIN FENERBAHÇELİ OĞLUYUM"

Erdinç Şahin

’deayında gerçekleşecek olan seçim öncesinde Başkan adaylarındankongre üyeleriyle bir araya geldi.Başkan adayı Ali Koç, “’de eski günleri eski heyecanı yakalayacağız. Hayatımda kendim için yapmadığım birçok şeyi Fenerbahçe için yaptım. Benim en önemli karakterim sadakattir. Bundan dolayı adayım karşınızdayım. Fenerbahçe futbolda kaybetsin ki Ali Koç seçilsin düşüncesinde olan taraftarlar vardır. Bu düşünceyi tasvip etmiyorum. Böyle düşünenler varsa ben kesinlikle sizin için ben doğru bir aday değilim. Bana oy vermeyin.”“Öyle bir seçime gidiyoruz ki belki kaybedenin bugüne kadar ki en yüksek oyu alması söz konusu. Yakın geçmişte bu kadar erken kimse adaylığını açıklamadı. Bu seçimde uzun süredir göremediğimiz bir çekişme olacak. Amatör şubeleri kapatacak diyorlar.. Bırakın şubeleri kapatmayı var olan şubelere 2 şube ekleyeceğiz. Bedensel engelliler şubesini açacağız.”“Bursa sponsorluk konusunu açmışlar. Bursaspor’u kınıyorum olmayan şeylerin haberini yapıyorlar. Ne forma ne de stat sponsorluğu söz konusu. Niye böyle yaptılar bilmiyorum. Bu camiaya hizmet etmek isteyen insanlara fırsat vereceğiz. Kulübün gerçek sahibi taraftarlardır. Herkes yolcu ama taraftar hancıdır. Bu sözlerim kongre üyelerine haksızlık değil. Taraftar olmadan kongre üyesi olunmuyor ki kongre üyesi taraftar da oluyor.Şimdiye kadar sadece davetli oldukları organizasyonlara katıldıklarını söyleyen Koç, Şubat ayı itibarıyla resmi olarak sahaya inip temaslara başlayacağını, olabildiğince çok kongre üyesi ve taraftarlarbir araya gelmek istediklerini yineledi."Bir yıl öncesinden açıklanan bir adaylık hiç alışık olmadığımız bir şey. Başkan adaylığımı açıkladığım süreci özetleyecek olursam; 2012'de yönetimden ayrılışımdan itibaren birçok ortamda şahsıma büyük bir teveccüh oldu. Gittiğim her yerde bana ulaşan taraftarlarımız beklentilerini dile getirdiler. Bu sevgi ve teveccühe karşılık verememenin ağırlığı beni rahatsız ediyordu. 2015 yılında yapılan seçimler öncesi başkanımızın yönetim kuruluna katılma davetini yerine getirememiştim. Yaptığımız istişareler neticesinde, 2015 yılında yapılan Olağan Seçimli Genel Kurulu'muzda hepinizin bildiği konuşmayı yaparak, zamanı geldiğinde elimi taşın altına koyacağımı ifade etmiştim. 2015'teki Genel Kurulumuzdan sonra oluşan şartlar ve kulübümüzün bugün içinde bulunduğu bana göre sürdürülemez durum, benim de tahminlerimden önce adaylık için adım atmama sebep oldu. İşte bu yüzden Tam Zamanı Şimdi, yarın çok geç olabilir."Adaylığı ile ilgili yaptığı çalışmalara değinen Koç, "Biz adaylığımızı açıkladıktan sonra 'Seçilseydik ne yapardık' üzerine çalıştık. Çağın gerekliliklerine göre yönetilen bir spor kulübünün kurumsal yapısı nasıl olmalı diye düşünerek kulüp ziyaretleri yaptık. Bu ziyaretlerde örnek kulüplerin yapılarını, vizyonlarını, işleyiş biçimlerini, sporcu üretme ve keşfetme anlayışlarını, teknolojiyi ve sosyal medyayı nasıl kullandıklarını inceledik. Markalarını nasıl yönettiklerini, taraftarlarıyla etkileşimlerini ve globalleşmenin nasıl sağlandığını tecrübe ettik. Bugüne dek yaptığımız çalışmalarda tecrübe ettiklerimden şunu söyleyebilirim ki; bir spor kulübünde 21'inci yüzyılın ihtiyaçları 20'nci yüzyılın yönetim anlayışıyla karşılanamaz" ifadelerini kullandı.Fenerbahçeli olma hikayesinden bahseden Koç, "Benim için bu aşk nasıl başladı derseniz; Beşiktaşlı bir babanın oğlu olarak, normalde babamın takımını tutmam beklenirken, o dönem evimizde çalışan ve bugün de aramızda olan Kamer Kaya, önce abim Mustafa'yı sonra da ikisi beraber beni Fenerbahçeli yaptılar. Sizin de huzurlarınızda Kamer Kaya'ya, abim ve beni Fenerbahçeli yaptığı için bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.