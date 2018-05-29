Ali Koç: Fenerbahçe hiç iyi yönetilmiyor

Fenerbahçe'de seçim yaklaşırken başkanlık için iki aday medyada vaatlerini anlatmaya devam ediyor. Ali Koç, TRT Spor'da yayınlanan Basın Tribünü programına katıldı.

'KİM KAZANIRSA BÜYÜK FARKLA KAZANACAK'

"Normalde medyaya daha önce çıkmamız gerekirdi ama yetişemedik. Çok fazla ilgi, alaka ve davet verdi. İnsanlar bize gönüllerini, imkanlarını, dostluklarını açtı."

"Biraz evvel 400 arkadaşımızla toplandık. Sandıklar için son hazırlıklarımızı yaptık. Kabinler, sandıklar, zorluk çıkaran üyeler hakkında çalışma yaptık."

"İki dönem yöneticilik yaptım. Bu süreçte maddi-manevi elimden gelen her şeyi yaptım. Ben hiçbir zaman büyük konuşmam. Aşağı-yukarı benzer yerlere gidiyoruz. Bizdeki coşku ve heyecan, öbür tarafın etkinliklerinde yok. Kim kazanırsa büyük farkla kazanacak."

'İNŞALLAH BİR HAYAL GERÇEĞE DÖNÜŞÜYOR'

"Birbirimize inanarak buraya geldik. İnşallah bir hayal gerçeğe dönüşüyor. Bizdeki heyecan öbür tarafta olmadı. Kim kazanırsa büyük farkla kazanacak. Ya biz yanlış gözlemliyoruz ya karşı taraf. Fıtratımda dereyi görmeden paçayı sıvamak yok ama bizim organizasyonlarımızdaki heyecan karşı tarafta görülmedi."

'FENERBAHÇE İYİ YÖNETİLMİYOR'

"Finansal olarak sadece biz değil, tüm Türk futbolu çok kötü durumda. Bu, sürdürülebilir bir durum değil. Avrupa'da bu konularda çare bulunmuşken neler yaptıklarını gördük. Biz, ters istikamete gittik. Fenerbahçe bu sene üst üste 5. kez zarar edecek. "Fenerbahçe hiç iyi yönetilmiyor. Bize göre sürdürülemez bir noktadayız. 3 Temmuz'da büyük bir darbe yedik ama bugünkü tabloya kötü bir yönetim şekli sebep oldu."

'YÜZÜNE KONUŞMAYI ÇOK İSTERDİM'

Aziz Yıldırım dün bu programda, "3 Temmuz'da Fenerbahçe'yi lime lime edenler basındaki yerlerini koruyorlar" dedi. Bunlardan bir tanesi de Meriç Müldür. Ali Koç programa çıkmamı istemedi demiş. Ben çok isterdim yüzüne konuşmayı.İnsanların gözüne bakarak konuşmayı severim.



