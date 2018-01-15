Ali Koç: ‘Fenerbahçe şampiyon olsun, biz de aday olalım’

Erdinç Şahin

’deyapılacak olan kongrede başkanlığa adaylığını açıklayanüyelerle bir araya geldi.Ali Koç, burada yaptığı açıklamada “Seçim çalışmalarına 15 Şubat’ta başlayacağız. Şimdilik sadece davetlere katılıyorum. Sağda soldagibi yorumlar yapılıyor. Ben kesinlikle böyle bir aday değilim. Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. Hemşampiyon olsun hem de biz de aday olalım” ifadelerini kullandı.Öte yandan mekanda tesadüfen M.Başakşehir’in hocası Abdullah Avcı ile karşılaşan Koç’un başarılı çalıştırıcı ile uzun süre sohbet ettiği belirtildi.