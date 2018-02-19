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Ali Koç hayallerinin peşinde

Koç Holding Başkan Vekili Ali Koç, Haziran’da yapılacak seçimlerde Fenerbahçe Başkanlığı’na aday olduğunu açıklamıştı.

Ali Koç hayallerinin peşinde
Ali Koç önceki gün kulübün kadın üyeleri ile kendi düzenlediği organizasyonla bir araya geldi. “Fenerbahçe; Türkiye Cumhuriyeti’dir, Atatürk’tür, çağdaşlıktır, ezber bozmaktır” dedi. Ali Koç, “Kadın üyeler neden size oy versin?” sorusunu tam yanıtlamak üzereydi ki, devreye giren bir hanımefendi “Çünkü çok yakışıklı” diye bağırdı. Salon gülmekten kırıldı.


HAYALLERİNİN PEŞİNDE


Ali Koç’un eşi, iki çocuğunun annesi Nevbahar Koç da “İlk başta ailesine zaman ayıramayacağını düşünüp başkan olmasına sıcak bakmıyorduk. Ama şimdi hepimiz arkasındayız, destekliyoruz. Hayallerinin peşinden gittiği için Ali ile gurur duyuyorum. Çocuklarımıza da hep ‘Hayallerinizin peşinden koşun’ tavsiyesinde bulunur zaten” dedi. Ali Koç ölüm kalım olmazsa asla adaylıktan vazgeçmeyeceğini söyledi.


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