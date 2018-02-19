Ali Koç hayallerinin peşinde



HAYALLERİNİN PEŞİNDE

İdil Janet Demiray

önceki gün kulübün kadın üyeleri ile kendi düzenlediği organizasyonla bir araya geldi. “Fenerbahçe; Türkiye Cumhuriyeti’dir, Atatürk’tür, çağdaşlıktır, ezber bozmaktır” dedi. Ali Koç, “Kadın üyeler neden size oy versin?” sorusunu tam yanıtlamak üzereydi ki, devreye giren bir hanımefendi “Çünkü çok yakışıklı” diye bağırdı. Salon gülmekten kırıldı.Ali Koç’un eşi, iki çocuğunun annesida “İlk başta ailesine zaman ayıramayacağını düşünüp başkan olmasına sıcak bakmıyorduk. Ama şimdi hepimiz arkasındayız, destekliyoruz. Hayallerinin peşinden gittiği için Ali ile gurur duyuyorum. Çocuklarımıza da hep ‘Hayallerinizin peşinden koşun’ tavsiyesinde bulunur zaten” dedi. Ali Koç ölüm kalım olmazsa asla adaylıktan vazgeçmeyeceğini söyledi.