Ali Koç, kadın kongre üyeleriyle bir araya geldi!

Büşra Kamış

Aday olma sebebinin altında Fenerbahçe'nin mali bağımsızlığı kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu görmesinden kaynaklandığını ifade eden Koç, " Bize inanın, geri adım atmayacağız, bize güvenin, bir yola çıktık ve ölüm kalım olmadığı sürece sonuna kadar gideceğiz. Birlikte başaracağız. Zor durumdayız ve bugün bize sunulan rakamlar konsolide rakamlar değildir. Finansal tabloyu bilseniz bu kadar rahat olamazsınız. Benim aday olmamdaki temel neden de budur, yarın çok geç olabilir" dedi.3 Temmuz sürecinde takdir edilecek bir duruş sergilendiğini ifade eden Koç, "3 Temmuz sürecinde takdire şayan bir duruş sergilendi. Bu süreci aşmamızda çok zarar oldu, rakiplerimizin çok çok önündeydik ama zarara uğradık. Kenetlendik. Fenerbahçeli olarak kendimizi şanslı hissetmeliyiz. 20. yıl belgeselini izledim, başkanımız, Şekip bey, İlhan bey dimdik ayakta durdu, biz de dışarıda mücadele ettik, taraftarımız da her yerdeydi. O dönemde bence en önemli unsur içeridekilere verdiğimiz güçtü" dedi.Fenerbahçe'nin Atatürk'ün izinden gittiğini vurgulayan Koç, "Fenerbahçe Türkiye Cumhuriyeti'dir, Fenerbahçe bir spor kulübünden daha da fazlasıdır. Fenerbahçe, Atatürk'tür. Önemli olan Atatürk'ün hangi takımı tuttuğu değil, hangi takımın Atatürk'ün izinden gittiğidir. Fenerbahçe demek çağdaşlıktır, modernliktir. Anadolu'ya indiği zaman bereket getirmektir. Ezber bozandır. Fenerbahçelilik coşkudur, sadakattir, iyi günde ve kötü günde yanında olmaktır, cesur ve cömert olmaktır" şeklinde konuştu.Fenerbahçe'nin web sitesinde eksiklikler olduğunu ifade eden Koç, "Fenerbahçe saygındır, örnektir, oyunun kuralını belirleyendir. Fenerbahçelilik ise coşkudur, histir ve en önemlisi de sadakattır. Fenerbahçelilik cesurluktur. Fenerbahçe'in web sitesini açtığımız zaman Fenerbahçe'nin ilkeleri ve değerleri yazılı olarak karşımıza çıkmıyor. Hayal ettiğimiz Fenerbahçe'de kongre üyeleri her zaman söz sahibi olmalıdır. Her şeyi sorgulamak demek, sadece havuza giriş ücretlerini sorgulamak değil, Fenerbahçe'nin geleceği için bazı sorgulamalar yapmak önemlidir. Bizi anlatan bir döküman olması gerekiyor, seçilirsek inşallah bunu da yapacağız" ifadelerini kullandı.Öncelikle kendi bahçelerine bakmaları gerektiğini ifade eden Koç, "Bize yapılmasını istemediğimiz hiçbir şeyi karşıya yapmamalıyız. Bir rakibimize konuk olduğumuzda saygın karşılanmak istiyorsak, biz de konuk ettiğimizde iyi davranmalıyız. Önce kendi bahçemizi kazmalıyız. Çocukları görüyorsunuz. Çocuklar okuldan taşarlar. Bir çocuk 'Baba biz Fenerbahçe'yi tutuyorsak, Galatasaray'ı sevmemeli miyiz?' dememeli. Biz bunu değiştirebiliriz. Bunlar bizim ilkelerimiz olmalı" dedi.Ali Koç'un eşi Nevbahar Demirağ ise, "Ali, çocuklarına sürekli hayallerinizin peşinden koşmalısınız der. Bugün kendisi hayallerinin peşinden koşuyor. Ailece bu duruma öncelikli olarak sıcak bakmıyorduk ancak şu anda destekliyoruz. Başta Ali'nin babası olmak üzere arkasında" ifadelerini kullandı.Pompalanan bir şey de, son anda çekileceğim yönünde. Böyle bir şey yok. Aile düzenimiz neden bozulacak? İlk önce girmez dendi, sonra çekilir dendi, şimdi beceremez diyorlar. Demek ki doğru yolda gidiyor. Ailem benim arkamda, beni destekliyor. Artık ok, yaydan çıktı" şeklinde konuştu.Ali Koç: 20 Eylül 2011’deki ilk kadınlar maçı öncesi 10-12 bin bilet bastırmıştık.. Talebi karşılaycak kadar bilet basamadık. Akşam kapıları açtığımızda stada 45 bin kadın ve çocuk girdi. O maç bu mücadelenin mihenk taşlarından biridir. Birilerine büyük bir mesak oldu!"Hayallerinin peşinden gittiği için onunla gurur duyuyorum. Başta istemiyorduk başkan olmasını, ailesine zaman ayıramayacağı için, fakat şimdi tüm aile arkasındayız.""Neden Ali Koç'a oy veriyorsunuz?" şeklindeki soruya kadın kongre üyelerinin birinden gelen "Çünkü çok yakışıklı" cevabı salonda gülüşmelere neden oldu.