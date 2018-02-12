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Ali Koç seçim öncesi hızlandı

Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, genel kurul hazırlıkları kapsamında pazar günü Fenerbahçeli Kadın Kongre Üyeleri ile bir araya gelecek

Ali Koç seçim öncesi hızlandı
Haziran ayında yapılacak Fenerbahçe Spor Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurul hazırlıkları için temaslarını sürdüren Ali Y. Koç, bugüne dek davetli olduğu bir çok buluşmada kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya geldi.


2. DURAĞI ANKARA


Şubat itibariyle başlayacağı duyurulan Fenerbahçeliyiz Buluşmaları’nın ilkinde, 18 Şubat Pazar günü Sarı Lacivert’e gönül vermiş Fenerbahçeli Kadın Kongre Üyeleri ile bir araya gelineceği açıklandı.

Başkan adaylığı çalışmaları kapsamında, Türkiye’nin birçok bölgesine giderek Fenerbahçeliler ile buluşacak Ali Koç’un 2.durağı ise Ankara olacak.

20 Şubat Salı günü Ankaralı Fenerbahçeliler ile buluşacak olan Koç, Fenerbahçeliyiz etkinliklerinin yanı sıra davet edildiği organizasyonlarda da yer almaya devam edecek.


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