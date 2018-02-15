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Ali Koç'tan Fenerbahçe'nin kasasına 470 milyon TL!

“Güçlü sermaye koyacağım” diyen Fenerbahçe'nin başkan adayı Ali Koç’un, 100 milyon euroluk bir sponsorluk planladığı öğrenildi. Aziz Yıldırım da aynı miktarı arıyor.

Ali Koç'tan Fenerbahçe'nin kasasına 470 milyon TL!
Fenerbahçe'de bir önemli gelişme de mali kaynak konusunda yaşanıyor. Başkan Adayı Ali Koç’un, üyelerle yaptığı toplantıda, “Güçlü bir sermaye koyacağım” çıkışıyla yönetim de hareketlendi.

Ali Koç’un sözünü ettiği miktarın ne olacağı konusunda yapılan çalışmalarda 100 milyon euro rakamına ulaşıldı. Türk Lirası karşılığı 470 milyonu geçen paranın Ali Koç tarafından sponsorlar vasıtasıyla kulübe gireceği de tespit edildi. Başkan Aziz Yıldırım da bu gelişme üzerine hemen harekete geçti. 
 

AŞAĞI KALMAYACAK 


Yıldırım’ın da Ali Koç’un koyacağı miktarda bir kaynak sağlamak için çalışmalar yaptığı öğrenildi. Başkan Yıldırım’ın yeni kurulacak yönetimde paralı iş adamlarından sağlayacağı sponsorluk gelirleriyle, Ali Koç’un vadettiği ölçüde bir rakamı ortaya koymak için önemli girişimler yaptığı da belirtildi. Bu konuda Yıldırım’ın yaptığı girişimlerin çok olumlu ilerlediği şeklinde bilgiler de var.
 

40 YAŞ ÜSTÜ KOÇ EĞLİMLİ


Kongre rüzgarlarının sert şekilde estiği Fenerbahçe’de, bugünlerde ‘Seçimi kim kazanacak?’ sorusu da en çok konuşulan konulardan. Üyelerin nabzını tutan camianın tecrübeli isimleri, gençlerde Ali Koç’a yönelik ciddi bir eğilim olduğunu söylüyor. Özellikle 40 yaş altı üyelerin Koç’a ağırlıklı olarak destek vereceği iddia ediliyor. 40 yaş üstünde olanların eğilimi ise Yıldırım.

Akşam


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